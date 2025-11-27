ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

「ニャイケン」がメタバース参戦、ヤマハ発動機がバーチャルマーケットで超未来型レース体験提供へ

ニャイケンのレース仕様「アール・ニャイケン」。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケン
  • ニャイケンのレース仕様「アール・ニャイケン」。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケン
  • 「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」のコースでニャイケンに乗って、レースにチャレンジ
  • レースの様子
  • リーニングマルチホイール「NIKEN」を偽ニャン化したオリジナルキャラクター「 ニャイケン」
  • ニャイケンのレース仕様。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケン
  • 「ニャイケンヘルメット3Dモデル」（アンケートプレゼント）

ヤマハ発動機は、12月6日から21日にメタバース上で開催される世界最大級のバーチャル展示会「バーチャルマーケット2025 Winter」に出展すると発表した。

【画像】メタバースに参戦する「ニャイケン」

今回は一般出展ワールド「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」に、リーニングマルチホイール「NIKEN」を“擬ニャン化”したオリジナルキャラクター「ニャイケン」と「アール・ニャイケン」の2モデルを出展する。

「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」のコースでニャイケンに乗って、レースにチャレンジ「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」のコースでニャイケンに乗って、レースにチャレンジ

来場者は「ニャイケン」「アール・ニャイケン」に乗って、超未来型レースを体験できる。会場内のパネルからアンケートに回答した方には「ニャイケンヘルメット3Dモデル」をプレゼントする。

ヤマハ発動機の出展は初出展の2021年から数えて8回目。2021年には業界初の「VRシェアライドサービス」、2022年には世界初の「メタバース専用モビリティ」を出展するなど、バーチャル空間での新たな価値提供に積極的に取り組んでいる。

ニャイケンのレース仕様。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケンニャイケンのレース仕様。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケン

バーチャルマーケットは2018年の初開催以来、毎年夏と冬の年2回開催され、1回の開催で世界中から延べ130万人以上が来場する世界最大級のメタバースイベントだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

メタバース、VR、AR、MR

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES