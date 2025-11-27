「ニャイケン」がメタバース参戦、ヤマハ発動機がバーチャルマーケットで超未来型レース体験提供へ

ヤマハ発動機は、12月6日から21日にメタバース上で開催される世界最大級のバーチャル展示会「バーチャルマーケット2025 Winter」に出展すると発表した。

【画像】メタバースに参戦する「ニャイケン」

今回は一般出展ワールド「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」に、リーニングマルチホイール「NIKEN」を“擬ニャン化”したオリジナルキャラクター「ニャイケン」と「アール・ニャイケン」の2モデルを出展する。

「Vketフォーミュラ.3879 グランドファイナル！」のコースでニャイケンに乗って、レースにチャレンジ

来場者は「ニャイケン」「アール・ニャイケン」に乗って、超未来型レースを体験できる。会場内のパネルからアンケートに回答した方には「ニャイケンヘルメット3Dモデル」をプレゼントする。

ヤマハ発動機の出展は初出展の2021年から数えて8回目。2021年には業界初の「VRシェアライドサービス」、2022年には世界初の「メタバース専用モビリティ」を出展するなど、バーチャル空間での新たな価値提供に積極的に取り組んでいる。

ニャイケンのレース仕様。伝説のライダーに憧れる、練習中のニャイケン

バーチャルマーケットは2018年の初開催以来、毎年夏と冬の年2回開催され、1回の開催で世界中から延べ130万人以上が来場する世界最大級のメタバースイベントだ。