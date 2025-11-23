ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

カブとホーネットでVR体験！ ホンダ、メタバース最大級イベント「Vket」に初参加

『バーチャルマーケット2025 Winter』に、ホンダモーターサイクルジャパンが初出展
  • 『バーチャルマーケット2025 Winter』に、ホンダモーターサイクルジャパンが初出展
  • バイクツーリングをメタバースで擬似体験
  • 精巧に再現した「スーパーカブ C125」「CB1000 HORNET SP」の3Dモデル
  • コミュニティとのコラボコーナー

HIKKYが12月6日から21日まで開催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット2025 Winter」に、ホンダモーターサイクルジャパン（HMJ）が初出展することが決定した。

【画像】ホンダのバイクツーリングを疑似体験

HMJは若年層を中心とした新規層へのアプローチの場として、趣味性の高さやカスタマイズ文化がバイク文化と近いメタバース市場に着目。世界中から130万人以上が訪れ、メインユーザーが20～30代の若年層であるバーチャルマーケットへの初出展を決定した。

今回の出展では、企業出展会場の1つ「パラリアルシンガポール」に、サーキットとテーマパークをモチーフにしたブースを展開。ホンダを代表するバイク『スーパーカブC125』と『CB1000 HORNET SP』に乗ってツーリングを疑似体験できる「Honda VR Touring」を設置する。

バイクツーリングをメタバースで擬似体験バイクツーリングをメタバースで擬似体験

桜並木や紅葉、クリスマスイルミネーションなどを背景に、バイクツーリングの爽快感をメタバースならではの没入感で楽しめる。ツーリング中にはライダー独特の挨拶文化として知られる「ヤエー」の体験も可能で、最大4名同時プレイができるため、ソロツーリングはもちろん、友達と一緒のマスツーリングも楽しめる。

ブース内には、世界累計生産台数1億台を超えるスーパーカブシリーズのスーパーカブC125と、大型二輪ロードスポーツモデルのCB1000 HORNET SPの精巧な3Dモデルを展示。ツヤ感・マット感・メッキの反射といった質感表現にも徹底的にこだわり、実車の塗装や金属パーツの輝き、シートの素材感まで緻密に再現している。

精巧に再現した「スーパーカブ C125」「CB1000 HORNET SP」の3Dモデル精巧に再現した「スーパーカブ C125」「CB1000 HORNET SP」の3Dモデル

さらに、VRChatコミュニティ「VRC バイク乗りの集会」との史上初のコラボコーナーも設置。700名規模のバイクコミュニティとの連携により、企業とコミュニティとの新しい共創の場として活用する。

バーチャルマーケット2025 Winterは2025年12月6日から21日まで16日間開催され、VR機器およびゲーミングPCからVRChat内特設ワールドに24時間いつでも無料で来場できる。

《森脇稔》

