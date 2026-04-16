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BMW X1 M35iに「フローズン・エディション」、カーボン装備を随所に採用…874万円

BMW X1 M35i「フローズン・エディション」
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ビー・エム・ダブリューは4月15日、小型SUV『X1』のMパフォーマンスモデルをベースに、BMW Individualフローズンカラーやカーボンパーツを随所に採用した特別仕様車「フローズン・エディション」を全国のBMW正規ディーラーで発売した。

【画像】BMW X1 M35i「フローズン・エディション」

価格は874万円で、納車開始は4月中旬以降を予定している。

特別仕様車「フローズン・エディション」のボディ・カラーはBMW Individualフローズン・ブラック（メタリック）またはBMW Individualフローズン・ピュア・グレー（メタリック）の2色を設定。シートにはMアルカンターラ／ヴェガンザ・コンビネーション ブラック（ブルー・ステッチ付）を採用する。

BMW X1 M35i「フローズン・エディション」BMW X1 M35i「フローズン・エディション」

ホイールは20インチMライト・アロイ・ホイール Yスポーク・スタイリング872Mを装着。そのほか、ブラッシュ・アルミニウム・シャドー・トリム、フローズン・エディション・オリジナル・バッジ、BMW M Performanceドア・ミラー・キャップ・カーボン、BMW M Performance Mロゴ・サイド ブラック・ハイグロス、BMW M Performanceフィラー・キャップ・カーボンなど、専用装備が多数採用されている。

ベースモデルとなる「X1 M35i xDrive」は、X1ラインアップの中で最も走行性能が高いMパフォーマンス・モデルだ。BMW M社が開発し、本格的なサーキット走行で培われた技術を余すことなく取り入れている。

エンジンは最高出力233kW/5750rpm、最大トルク400Nm/2000～4500rpmを発揮する高効率な2.0L直列4気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載する。

BMW X1 M35i「フローズン・エディション」BMW X1 M35i「フローズン・エディション」

トランスミッションには、左のパドル・シフトを1秒間引くことで全パワートレインとシャシー・システムを最もスポーティな設定に切り替えられる「Mスポーツ・ブースト機能」付きの7速ダブル・クラッチ・トランスミッションを採用。4輪駆動システムxDrive、フロント・アクセルに組み込まれた機械式リミテッド・スリップ・デファレンシャル、アダプティブMサスペンションとの組み合わせにより、ダイナミックな走りを実現している。

《森脇稔》

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