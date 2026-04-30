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「カングーらしくていいねぇ」ディーゼル×MTもある！ 限定車ルノー『カングークルール』登場にSNSでは「感謝しかない」の声

ルノー カングー クルール（ヴェール フォレ）
  • ルノー カングー クルール（ヴェール フォレ）
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初夏のフランスの森の緑をイメージしたグリーンのボディカラー「ヴェール フォレ」を採用したルノー『カングー』の限定車、「カングー クルール」が100台限定で発売。SNSでは、「本当に素晴らしい」「ディーゼルエンジンで6MT、面白いやないかい!!」などファンの注目を集めている。

【画像】初夏のフランスの森の緑をイメージしたグリーンの『カングー』

今回の限定車は、専用のボディカラー「ヴェール フォレ」を採用したほか、ブラックバンパー、エクステンデッドグリップ、16インチオールシーンタイヤ、16インチブラックスチールホイール＋フルホイールキャップを装備するのが特徴。

1.3リットルのガソリンエンジン（7速EDC）40台、1.5リットルのディーゼルエンジン（6速MT）60台、計100台を用意。4月16日から26日まで抽選申込を受け付けていた。購入申込が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売となる。

価格は439万円（税込）。

X（旧Twitter）では、「今度のクルールの色、カングーらしくていいねぇ」「毎年、限定でも、MTを用意してくれるルノージャポンには感謝しかない」「本当に素晴らしい カングー3のディーゼルMTは本当にいいぞ！」「ミニバンがディーゼルエンジンで6MT、面白いやないかい!!」「カングークルール出た！このグリーン好き でも高くなった？ いろんな機能追加されたのかな あ、円安？」といったコメントが寄せられ、ファンの注目を集めていた。

《レスポンス編集部》

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