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日産のSUV『エクステラ』が復活、2028年から米国生産へ…V6またはV6ハイブリッド搭載

・日産がSUVのエクステラを米国で復活させると正式発表。2028年末の発売を目標とする。

・新型エクステラは米国生産となり、V6またはV6ハイブリッドを搭載する新型ボディオンフレームプラットフォームを採用。

・日産はエクステラを含む米国製5モデルのファミリー展開を検討しており、インフィニティブランドへの拡大も視野に入れている。

日産 エクステラ 新型のティザー
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日産自動車の米国部門は、2028年に復活するSUV『エクステラ』に、V6とV6ハイブリッドを搭載すると発表した。

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新型エクステラは本格的なオフロード性能を持つSUVとして生まれ変わり、米国内で生産される予定だ。発売は2028年末を目標としている。

日産は新型ボディオンフレームプラットフォームをベースに、米国生産の5モデルファミリーを検討している。エクステラのほか、ピックアップトラックや多列シートSUVへの展開も視野に入れており、日産およびインフィニティブランドへの拡大も想定している。

パワートレインにはV6エンジン、または新開発のV6ハイブリッドが採用される予定だ。日産はZやアルマーダ、パスファインダー、フロンティアなど、幅広いラインアップにV6を展開しており、業界屈指の多様なV6ラインアップを誇る。

エンジンの生産拠点も注目される。テネシー州デチャードにあるパワートレイン工場では、1997年の稼働開始以来、累計約650万基のV6エンジンを生産してきた。最近は通算2000万基目のエンジンを生産したが、そのエンジンもV6だった。

日産は今回の発表を通じ、北米市場における製造基盤の強化と、顧客への選択肢拡大に向けた姿勢を改めて示した。

《森脇稔》

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