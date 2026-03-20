「夢があってよし！」ダイハツの軽『ミライース』が5MT＆ターボ化！ SNSでは約300万円の価格とコスパに注目集まる

5MTとターボを組み合わせたダイハツ『ミライース』の発表にSNSが沸いている。SPKが、ダイハツと共同運営するD-SPORTレーシングチームで培ったモータースポーツの知見を反映した車検対応コンプリートカーで、限定100台、価格は299万8600円（税込）。「中身を見ると安く感じる」「ミライースどうしたんwww」「さ、さんびゃくまんえん…」など、さまざまなコメントが寄せられている。

【画像】5MT＆ターボ化したミライース「tuned by D-SPORT Racing」

『ミライース tuned by D-SPORT Racing』は「走る楽しさをみんなのものに」をテーマに開発したコンプリートカーだ。付加パーツを追加してもわずか710kg（同社計測値）の超軽量ボディーを、5MT・ターボでドライブする楽しさあふれる特別モデルで、100台のみの特別限定生産、全車両にシリアルナンバーを付与、D-SPORT Racingエンブレムを装着する。

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

軽量ボディを活かした5MT・ターボ仕様へのチューニングに加え、ボディー剛性を大幅アップする6点式ロールケージ、専用ECU、フロントスーパーLSDなどを標準装備。モータースポーツベース車としての高いポテンシャルを確保しながら、5ドア、乗車定員4名といった日常使用における実用性も両立した。

専用部品として、インタークーラーターボエンジン（KF-VET）、ECU、5速マニュアルトランスミッション、フロアコンソール、クロムメッキシフトノブ、ロールケージ（6点式+サイドバー）、フロントスーパーLSD、ブレーキキャリパー、フロントベンチレーテッドディスク、14インチセンターキャップ（黒スチールホイール）、D-SPORT Racingエンブレム、シリアルナンバーステッカーを装備する。

車両価格は299万8600円（税込）。販売台数は100台限定だ。応募期間は2026年3月19日10時から4月6日23時59分まで。本販売は抽選方式となり、先着順ではない。応募はD-SPORT Racing公式サイトの特設ページから行う。

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

この特別なミライースの発表にX（旧Twitter）では、「中身を見ると安く感じる」「ミライースどうしたんwww」「さ、さんびゃくまんえん…」など、さまざまなコメントが寄せられている。

特に関心が高いのがその価格だ。もともと約100万円から購入できるミライースだけに、約300万円という価格に驚くユーザーが多いようだ。

一方で、「決して安いとは言わぬが、販売に当たってクリアすべき要件や架装の手間、その他材料費や人件費等も考えたら十分すぎるほど妥当な値段では？」「ミライースとして見るとクソ高いけど 中身を見ると安く感じる この不思議な感じ」「ターボの軽が200万する時代だからなあ販売ルート考えると300万しても仕方ないのかなー」「ミライース 300万かぁ……でも、夢があってよし！」「値段もすごいけどこれ出せるダイハツもすごい」など、内容を考えれば妥当、あるいは安いというコメントも。

また、モータースポーツ向けということで、トヨタ『86』や『ヤリス』、マツダの『マツダ2』のレースベース車と比較するユーザーも多く、「ミライースとヤリスカップカーで比べてる人おるけど圧倒的維持費の安さなんよな」といったコメントも見られた。