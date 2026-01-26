ホーム 自動車 ニューモデル モーターショー 記事

「ミラ・アバンツァート」のワクワクを再び！ 5速MT＆ターボの『ミライース』、ロールケージ装備でも「4人乗り」のこだわり…東京オートサロン2026

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）
  • ダイハツコーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔さん
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）
  • ダイハツブース（東京オートサロン2026）
  • 「D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup 2025 富士」に登場したミライース

ダイハツは「東京オートサロン2026」に競技車両のベースとなる、『ミライース tuned by D-SPORT Racing』を出展した。5速MTとターボエンジンを組み合わせるチューニングカーで、近々市販化予定だという。

【画像】ミライース tuned by D-SPORT Racing

◆ミライースの素性のよさを活かしたチューニングカー

ダイハツはD-SPORT Racingとして『コペン』やミライースをベースにモータースポーツ活動を3年ほど続けている。ミライースではK4GPなどに参戦。そこで得た知見をもとに市販化が決定した。

ダイハツコーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔さんは、「以前ダイハツには『ミラTR-XXアバンツァート』など楽しくワクワクするようなクルマがありました。私としてもまた欲しいと思っていましたし、ミライース tuned by D-SPORT Racingの開発に携わったメンバーも皆そういう思いがありました」と話す。

ダイハツコーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔さんダイハツコーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔さん

そこから、「どうやったら作れるかと考え、そこにSPK（ダイハツと共同でモータースポーツに参戦している企業）の知見も合わせた結果、販売できるようになりました」という。

なぜミライースなのか。その理由について吉岡さんは、「D-SPORT Racingのミライースで参戦した車両がありますが、軽くて速いというのは楽しいんです」。ミライースはエコカーというイメージが強いが、「そのために軽量化していますので、その素性はモータースポーツにはぴったりです。軽いのは正義ですから。そこからワクワクしたものを作れるだろうという思いのもと、現場のメンバーとともに考えていったのです」。

◆6点ロールケージを標準装備も「4人乗り」のこだわり

SPK ミライース tuned by D-SPORT RacingSPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

SPKからコンプリートカーとして販売予定のミライース tuned by D-SPORT Racingは、ミライースのカタログモデルにはない、5速MTとターボエンジンの組み合わせが大きな特徴だ。さらに6点式ロールケージを標準でパッケージングしている。ロールゲージなしの仕様は設定されないという潔さだ。

この6点式ケージにはこだわりがある。「ミライースとしての普段使い、使い勝手をなくさないように4人乗りです。私のように家庭持ちには家庭内決済が降りやすいかな（笑）」と吉岡さんは話す。

因みに搭載されるエンジンは『コペン』などと同じKF-VET型で、トランスミッションもコペンなどと同じFF用の5速だ。当然フィッティングでの変更はあるものの、それ以外は共通でパワーやトルクなどの数値に変更はないという。

最後に吉岡さんは、「SPKと一緒にできたこと、そして一時中断していたモータースポーツのクルマを開発していけることは、本当に嬉しい」とコメントした。

《内田俊一》
内田俊一

内田俊一

内田俊一（うちだしゅんいち） 日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会員 1966年生まれ。自動車関連のマーケティングリサーチ会社に18年間在籍し、先行開発、ユーザー調査に携わる。その後独立し、これまでの経験を活かしデザイン、マーケティング等の視点を中心に執筆。また、クラシックカーの分野も得意としている。保有車は車検切れのルノー25バカラとルノー10。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ ミライース

ダイハツ工業

東京オートサロン2026

東京オートサロン

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES