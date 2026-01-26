「ミラ・アバンツァート」のワクワクを再び！ 5速MT＆ターボの『ミライース』、ロールケージ装備でも「4人乗り」のこだわり…東京オートサロン2026

ダイハツは「東京オートサロン2026」に競技車両のベースとなる、『ミライース tuned by D-SPORT Racing』を出展した。5速MTとターボエンジンを組み合わせるチューニングカーで、近々市販化予定だという。

【画像】ミライース tuned by D-SPORT Racing

◆ミライースの素性のよさを活かしたチューニングカー

ダイハツはD-SPORT Racingとして『コペン』やミライースをベースにモータースポーツ活動を3年ほど続けている。ミライースではK4GPなどに参戦。そこで得た知見をもとに市販化が決定した。

ダイハツコーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔さんは、「以前ダイハツには『ミラTR-XXアバンツァート』など楽しくワクワクするようなクルマがありました。私としてもまた欲しいと思っていましたし、ミライース tuned by D-SPORT Racingの開発に携わったメンバーも皆そういう思いがありました」と話す。

ダイハツコーポレート統括本部ブランド推進室主任の吉岡祐輔さん

そこから、「どうやったら作れるかと考え、そこにSPK（ダイハツと共同でモータースポーツに参戦している企業）の知見も合わせた結果、販売できるようになりました」という。

なぜミライースなのか。その理由について吉岡さんは、「D-SPORT Racingのミライースで参戦した車両がありますが、軽くて速いというのは楽しいんです」。ミライースはエコカーというイメージが強いが、「そのために軽量化していますので、その素性はモータースポーツにはぴったりです。軽いのは正義ですから。そこからワクワクしたものを作れるだろうという思いのもと、現場のメンバーとともに考えていったのです」。

◆6点ロールケージを標準装備も「4人乗り」のこだわり

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

SPKからコンプリートカーとして販売予定のミライース tuned by D-SPORT Racingは、ミライースのカタログモデルにはない、5速MTとターボエンジンの組み合わせが大きな特徴だ。さらに6点式ロールケージを標準でパッケージングしている。ロールゲージなしの仕様は設定されないという潔さだ。

この6点式ケージにはこだわりがある。「ミライースとしての普段使い、使い勝手をなくさないように4人乗りです。私のように家庭持ちには家庭内決済が降りやすいかな（笑）」と吉岡さんは話す。

因みに搭載されるエンジンは『コペン』などと同じKF-VET型で、トランスミッションもコペンなどと同じFF用の5速だ。当然フィッティングでの変更はあるものの、それ以外は共通でパワーやトルクなどの数値に変更はないという。

最後に吉岡さんは、「SPKと一緒にできたこと、そして一時中断していたモータースポーツのクルマを開発していけることは、本当に嬉しい」とコメントした。