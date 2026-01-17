ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「アルトワークスとやりあえる」と期待の声！ 5MT＆ターボのダイハツ『ミライース』にSNSでも注目

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）
  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing
  • ダイハツブース（東京オートサロン2026）

SPKが市販を予定するコンプリートカー、『ミライース tuned by D-SPORT Racing（5MT・ターボ仕様）』を「東京オートサロン2026」のダイハツブースで公開。5MT・ターボ仕様へとチューニングされたミライースの登場に、SNS上では「完全に競技車ベースだ」「アルトワークスとやりあえる」など期待の声が上がっている。

【画像】5MT＆ターボのダイハツ『ミライース』

今回のコンプリートカーは、D-SPORT Racingで培った知見を活かし「走る楽しさをみんなのものに」をテーマに開発。ミライースを5MT・ターボ仕様へとチューニングし、各部をモディファイしたモデルになる。 軽量ボディをベースに、どこまで“走りの気持ちよさ”を引き上げてくるのか。続報が気になるところだ。

走りに振ったモデルでありながら、「5ドア」「乗車定員4名」といった使い勝手は維持し、日常のパートナーとしても活用できるようにしたという。通勤や買い物で使える“いつもの軽”が、そのまま週末の楽しみにもつながる、そんな立ち位置を狙っている印象だ。

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing（東京オートサロン2026）

さらに、6点式ロールケージや専用ECU、フロントスーパーLSDなどを標準装備し、軽量ボディとの相乗効果でモータースポーツを存分に楽しめるベース車として開発している。“買ってから作る”ではなく“最初から走れる”方向性が見えるのも、コンプリートカーならではの魅力になりそうだ。

これに対しX（旧Twitter）上では、「軽いしいいのでは？」「アルトワークスとやりあえる」「値段気になる」など、高評価の声が多く見られた。

また、「完全に競技車ベースだ」「“そういう”車すぎる」「ロールケージまでついて完璧じゃん」など、参加型モータースポーツのベース車両として期待する声も多く見られた。

詳細は後日あらためてD-SPORT Racing公式サイトで案内されるとしており、スペックや販売時期、価格などは続報待ちとなる。

《園田陽大》

