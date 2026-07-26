ファミマの「プラレールくじ」が楽しそう！目玉は特別カラーの「クロスライナーファミリーマート号」

ファミリーマートは、「プラレールくじ-FamilyMart-」を7月25日より全国約6,000店舗で発売します。
◆ファミリーマート45周年記念「プラレールくじ」
本商品は、ファミリーマート45周年を記念した、鉄道玩具「プラレール」とコラボレーションした限定くじ。今回のくじでは、「プラレールくじ」として初めてプラレール車両が景品として登場します。目玉は、ファミリーマートのコーポレートカラーである緑・白・青をまとった「クロスライナーファミリーマート号」です。
そのほかにも、全長約60cmの「クロスライナーファミリーマート号 特大ぬいぐるみ」、コンテナの積み下ろし遊びができる「ファミリーマートコンテナ＆トミカ搭載貨車セット」、ミニバスケット、ハンドタオルなどバラエティ豊かなラインナップとなっています。
さらに、店舗で最後のくじを引くとラスト賞として透明ボディの「クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）」が用意されています。
【ラインナップ】
■01 クロスライナーファミリーマート号
■02 クロスライナーファミリーマート号 特大ぬいぐるみ
■03 ファミリーマートコンテナ＆トミカ搭載貨車セット
■04 ファミリーマートカラーまがレール
■05 プラレール フェイスタオル（全2種）
■06 プラレール ミニバスケット（2個組）
■07 プラレール レジャーシート
■08 プラレール ミニシール容器（2個組）（全2種）
■09 プラレール ハンドタオル（全4種）
■ラスト賞 クロスライナーファミリーマート号（クリア仕様）
「プラレールくじ-FamilyMart-」の価格は1回825円（税込）で、を7月25日10時より順次発売。取り扱い店舗など詳細はファミリーマート商品ページをご確認ください。
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