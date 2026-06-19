ラルグスの軽自動車向け車高調キット「SpecK」に『タント』『デリカミニ』用が登場

ラルグスが販売中の全長調整式車高調整サスペンションキット「SpecK」にダイハツ『タント/タントカスタム』（LA650S 2019年7月～）と三菱『デリカミニ』（B34A 2023年5月～2025年10月）用の適合が追加された。

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「SpecK」はスペースが狭く、ストロークの確保が困難な軽自動車のために開発された車高調モデル。車高を下げてもストローク量が変化しない全長調整式で設計されているので、乗り心地の心配をすることなくローダウンを楽しむことができる。

減衰力調整機能は多種多様な走行シーンに対応可能な32段階。単筒式ショックアブソーバーを採用し、正確かつ安定した減衰力をリニアに発生することにより、スポーツ走行にも対応する高い性能を有している。より細かくセッティングをしたいというサーキットユーザーに向けて、交換用の直巻スプリングや操作性重視のRSスプリングのほか、ID65スプリングに交換可能な変換スプリングシートもラインナップ。

SpecK タント装着例（全下げ時：フロント 74mmダウン / リア 58mmダウン）

今回追加されたタント用・デリカミニ用はいずれもアッパーマウントはマウントレスの設定。ダウン量はタント用がフロント-74mm～-7mm・リア-58mm～-19mm、デリカミニ用ではフロント-53mm～-3mm・リア-46mm～-16mmとなっている。

税込み価格はタント用・デリカミニ用ともに11万3300円。

過酷な状況下で製品が正常に作動できるよう、海水よりも高濃度な5％の中性塩水を120時間噴霧する試験をクリアした防錆塗装を使用。経験豊富な専門スタッフによる安心のサポート対応と、距離無制限の2年保証が付帯する。細かな補修部品販売とショック交換、または分解オーバーホールサービスによって、より長く安心して使用することが可能な製品だ。

ラルグス SpecK