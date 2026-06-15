肘置きと収納＋電源の使い勝手を向上、『ミライース』専用LEDコンソールボックスが登場

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、ダイハツ『ミライース』専用LEDコンソールボックスの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップより。税込み参考販売価格は7800円から。

【画像】クラフトワークス『ミライース』専用LEDコンソールボックス

同製品は、自家用・社用車として幅広く使われているミライースにはアームレストがなく、長時間運転で疲れやすい点と、収納・充電設備が少なく車内が散らかりやすい点という2つの課題を同時に解決することを目的に開発された。

運転席・助手席の間のセンタートレイに被せるように置いて、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで設置が完了。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。サイドブレーキの操作やシートベルトの脱着、シートスライドの妨げにならない寸法で設計されている。ミリ単位でサイズが計測されており、ズレやぐらつきが極限まで抑えられている。

ふんわりクッション素材のアームレスト兼用のフタを開けると、長さ14～22cm×幅8cm×深さ23.5cmの大容量収納ボックスが現れ、車内で散らかりがちな小物などを収納することができる。内部にはLEDラインライトも装備。

充電ポートはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートはエンジンON時に光る差し込み口となっていて、夜でも迷わず使用できる。

本体の素材はABS樹脂・合成皮革・MDF（中密度繊維板）で、カラーはブラック。車検にも対応している。

適合車種はダイハツ『ミライース』（LA350S, LA360S 2021年12月～）、トヨタ『ピクシスエポック』（LA350A, LA360A 2021年12月～）、スバル『プレオプラス』（LA350F, LA360F 2022年1月～）の全グレード。

なお、充電機能なしタイプは現在予約販売中で、9月頃の入荷が予定されている。