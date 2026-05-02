シエンタの音がここまで変わる！ 美しきフロント4ウェイの実力［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編

愛車トヨタ『シエンタ』の音を好みのサウンドへ進化させるため、YSさんはスピーカー群を一新。ブラムのハイエンドスピーカーを導入。大阪府のサウンドステーション AV Kansai 堺店によるインストールでフロントスピーカーを4ウェイ化し、納得のカーオーディオサウンドを作り上げた。

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◆ブラムのハイエンドスピーカーでフロント4ウェイを構築、純正を尊重したアウターバッフルにも注目

シエンタにフロント4ウェイを投入して、好みの音色はもとより、奥行や幅などを持たせた完成度の高いサウンドを得た。

ミッドバスはドアにアウターバッフルを作り付けてブラムのシグネチャー・マルチックス・バレルのMB8Dをインストールする。

20cmサイズのMB8Dはスマートにドアにインストールされている。4ウェイでの帯域バランスも考えたユニット選びとなった。

YSさんの愛車であるシエンタ。今回のサウンド進化で最大のキーワードになったのはフロントスピーカーだった。選んだスピーカーはブラムの最新シリーズとなるシグネチャー・マルチックス・バレル。ツイーターにAMT1、ミッドレンジにMB3、ミッドバスにMB8Dを組み合わせる3ウェイを導入し、のちに他ブランドのミッドハイを加えて4ウェイ化した。

まず注目したいのがドアにアウターバッフルで組まれたMB8Dだ。あえて20cmユニットをミッドバスに選び、ドアに取り付けることで中低域を広くカバーするシステムを作り上げた。

アウターバッフルの作り込みは、シエンタの内装にフィットした違和感のない仕上がりも見どころ。ドア前方下部の純正スピーカー位置に対してバッフルを組み、ドアポケット奥の内張りから立ち上がる純正スピーカー取り付け部をフルに使い切ってバッフル加工している。しかしドアの内張り面から大きく張り出すことはなく、周辺の加工も最小限に抑えているのがこのアウターバッフルの特徴だ。

20cmスピーカーの取り付けを可能にしているアウターバッフルだが、デザイン性の高さから純正ドアに自然にフィットする美しい仕上がりとなった。派手さを抑えたスマートな作り込みが、シエンタのインテリアに質感の高さをもたらしている。

◆ミッドハイを追加して3ウェイから4ウェイへ進化、ステージの奥行きと音の厚みを高める

バレルには3種類のツイーターが用意されるが、オーナーが選んだのは軽量プリーツ振動板を持つAMT1。超高域特性の良さも自慢。

ミッドローとして用いるのはバレルのMB3。80mmユニットをAピラーを加工してビルトイン、中域の豊かなサウンドを支える。

ミッドローの前に見えるスペースにミッドハイとして取り付けられているのが50mmユニットのCDTのUnity7.5P。

フロントステージは結果的に4ウェイとして、音の厚みやステージングの幅広さを表現している。

ここで改めて、YSさんがバレルをスピーカーとして選んだ理由を聞いてみた。「シグネチャー・マルチックス・バレルのサウンド面の良さは、味のある／華のあるサウンドです。いろいろなスピーカーを探していた中で探し求めていた音として見つけたのがこのスピーカーでした。導入したところ好みのサウンドが完成しました」

コクピットのインストール面でもう一つの見どころとなるのがAピラーまわりだ。ピラーの内側に向けて取り付けられているのが、ミッドレンジとして用いるMB3。この80mmユニットはピラーにビルトインされ、デザイン的にも非常にスマートな仕上がりになっている。さらにツイーターのAMT1はピラー手前側に大きく突き出す形状で、取り付けマウントをワンオフした上でインストールされているのも印象的だ。

バレルの3ウェイを導入したYSさんだったが、フロント3ウェイだけでは満足せず、さらにミッドハイとしてCDTのUnity7.5Pを追加して4ウェイ化している。Aピラーのミッドレンジとツイーターの間を埋めるべく50mmユニットであるUnity7.5Pを導入。取り付け位置はAピラー前方の内向きで、独特のレイアウトとなっている。スピーカー背面にはカップが備えられ、背圧のコントロールも考慮した作りだ。フロント4ウェイ化へと進化させた結果「奥行きが出たのに加えて音の厚みもアップしたのが効果ありでした。3ウェイから進化させて良かったです」と、その効果を実感している。

◆オーディオプレイヤーやDSPにもこだわり、自分流の味わいある高音質サウンドを完成させる

オーディオプレイヤーに用いるiBasso DAP300APEX Ti。質感の高い音楽信号を再生するシステムに似つかわしいプレイヤーだ。

リゾルトのM-DSPをコントロールする操作部はダッシュの見えやすい＆操作しやすい位置に取り付けられている。

お気に入りのフロントスピーカーを鳴らし切るため、パワーアンプやDSPを組み込んで万全のシステムを組み立てたYSさん。そんなハイエンドなユニット群の総仕上げとして選んだオーディオプレイヤーはiBassoのDAP300APEX Tiだった。カーオーディオに特化したDAPとして、ハイエンドシステムにクオリティの高い音楽信号を送り込むには絶好のオーディオプレイヤーとなった。

DSPには高品質なリゾルト・M-DSPをチョイス。コントローラーは運転席目の前のダッシュに取り付けられている。フロント4ウェイ＋サブウーファーのシステムをコントロールするDSPで、基本操作に加えてメモリー切り替えにより好みの調整を呼び出せるため、シーンに合わせたサウンドセッティングを楽しんでいる。取り付け位置としても見やすく、操作しやすい点もオーナーのお気に入りだ。

ベテランオーナーがハイエンドなシステムを経験した上でたどり着いたお気に入りのスピーカー群、パワーアンプ、DSPなどを総動員して作り上げたシエンタ。これまでの経験を注ぎ込み、自分にフィットするサウンドを完成させた満足度の高い一台となった。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も【請け負い】、現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。