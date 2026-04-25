シエンタのラゲッジ床下にアンプ3台！ 積載性も音質も諦めない［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　前編

趣味の写真撮影用スペースを守るため、YSさんのトヨタ『シエンタ』はラゲッジ床下にアンプ3台やDSPを集約。高音質と積載性を両立した。

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◆撮影機材を積み込むスペースを確保するためオーディオユニットをラゲッジ床下に設置

旅客機の写真撮影を趣味にしているYSさん。撮影機材を積み込むために選んだシエンタには高音質オーディオも共存させた。

ラゲッジをフルで使うためにオーディオ機器類はそのほとんどをフロア下に収めることにした。

パワーアンプやDSPなどはきれいに整理してレイアウトされ、スペース効率の良いインストールが施された。

旅客機の撮影を趣味にしているYSさん。撮影用の機材はかなりかさばるため、積載にはシエンタのラゲッジを広く使うことが必須となる。そこでカーオーディオとの両立を図るため、すべてのユニットをラゲッジのフロア下に収めることがテーマとなった。

フロアパネルを開けると見えてくるのがフロント用パワーアンプ2台。さらにサブウーファー用パワーアンプ、DSP、Bluetoothユニットや各種の補器類などがぎっしり詰め込まれている。

これらのユニットはフロア下の形状に合わせて専用設計されたアンプラックに収められている。カッパーの2台のパワーアンプを上下に積み重ねてインストールできたのも、各ユニットに合わせて設計されたアンプラックがあったからこそ。ユニットをぴったり収める工夫を凝らし、限られたフロア下スペースを無駄なく使い切ったインストールを実施している。

◆お気に入りのARCオーディオ・カッパーで元気のいいサウンドを体感

YSさんが特に注目したのがARCオーディオのパワーアンプであるカッパーシリーズ。元気なサウンドが魅力と感じている。

ラゲッジのフロア下にはスペースを有効に使うためにアンプラックが組まれ、カッパー（CU4.4-Competition）は二段重ねで設置する。

サブウーファーをドライブするパワーアンプとしてはオーディソンのSR1.500 MK2をチョイスした。

ラゲッジの隙間に滑り込ませるようにして取り付けられているのはリゾルトのM-DSP。ケーブルの取り回しも配慮されている。

ラゲッジフロア下の主役となっているのは、ARCオーディオの最新パワーアンプであるカッパーシリーズの4チャンネルモデル「CU4.4-Competition」×2台。ラゲッジフロアを開けると中央に二段重ねでインストールされ、そのネーミング通りカッパーの輝きが美しい。オーナーも同モデルのサウンドを気に入り、シエンタへ導入している。

「ARCオーディオはメーカーとしてパワーアンプ作りのプロフェッショナルであることは知っていました。そんなARCオーディオが作るパワーアンプに以前から興味があったんです。そこでシエンタのシステムを組むタイミングで導入することに決めました。システムに組み入れたカッパーは元気のいい音が気に入っています」

さらにラゲッジ左サイドには、サブウーファー用パワーアンプとして用いるオーディソンの「SR1.500 MK2」をインストール。加えて前方スペースにはリゾルト「M-DSP」を設置し、Bluetoothユニットであるオーディソンの「B-CON」なども無駄なくレイアウトされている。

◆積載性を守りながら低音強化と制振処理を両立

ラゲッジのフロア上にはサブウーファーを設置する。ユニットにはダイヤトーンのSW-G50を用いて豊かな低域再生を目指す。

フロア下のスぺースはパネル面を制振処理することでムダな共振などを排除した。サウンドにも影響のある部分なので入念。

フロアパネルを掛けるとこの通り純正と同じラゲッジが現れる。撮影機材やスーツケースなども十分積載できるスペースとした。

フロアの積載性をスポイルしないことが、今回のオーディオインストールの必須項目だったことは先にも紹介した。結果的にフロアの上に設置されたのはサブウーファーのエンクロージャーのみ。サブウーファーユニットにはダイヤトーンの「SW-G50」を選び、コンパクトなボックスでも十分に低音を響かせるシステムとした。エンクロージャーは脱着可能で、積載スペースを拡大する際にはクルマから降ろすことも比較的容易だ。

ラゲッジのフロア下を見ると制振処理が施されているのも見える。広いパネル面を持つラゲッジ下は、共鳴音などで音を濁らせる要因になることもある。そこでデッドニング材を使った制振処理で対策し、不要な共振を抑えることで高音質化をサポートしている。

高音質化のために選んだユニットを、ラゲッジのフロア下に収めたYSさんのシエンタ。趣味の写真撮影に必要な機材を積み込むための広いラゲッジを確保し、積載性をキープしながら高音質と使い勝手を両立させた。まさにニーズ通りのクルマが完成したといえる。次回の後編ではサウンドの要となるフロントステージを紹介しよう。こちらにもオーナーならではのこだわりが込められている。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がける。カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。