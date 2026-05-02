モデル末期か？ ホンダ『フィットRS』500km試乗で感じた課題と期待…土曜ニュースランキング

4月24～30日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はホンダ『フィットRS』500km試乗でした。長所と課題が明らかに。日産の新型車計画にも注目です。
ホンダのBセグメントハッチバック『フィットRS』を500kmあまりドライブさせる機会があったので、レビューをお届けする。
日産『スカイライン GT-R』 （BNR32） をモチーフにした車型無線マウスがリニューアルし、ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」で予約販売を開始した。
有限会社龍昇（ブランド名：Sun Emperor）は4月23日、4輪特定小型原動機付自転車「LBIRD」の生活実用性に関する仕様を公開した。特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」LBIRDは最大積載量120kgの設計として、スーパーへのまとめ買いなど日常の買い物を想定する。
日産自動車は、北京モーターショー2026（オートチャイナ2026）において、新エネルギー車（NEV）のSUVコンセプトカー2台を世界初公開した。
ホース・パワートレインは、北京モーターショー2026に先立ち、生産準備が完了した同社初のV6エンジン「HORSE W30」を発表した。