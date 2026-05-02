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モデル末期か？ ホンダ『フィットRS』500km試乗で感じた課題と期待…土曜ニュースランキング

フィットRSのフロントビュー。フェイスにメッシュ状のグリルが付くのはRSのデザイン上の特色
  • フィットRSのフロントビュー。フェイスにメッシュ状のグリルが付くのはRSのデザイン上の特色
  • フィットRS。霧ヶ峰ビーナスラインにて記念撮影
  • コクピット。ノーマル系との違いはほとんどない
  • 2022年の改良で出力が向上したストロングハイブリッドシステム
  • 日産『スカイライン GT-R』 （BNR32） をモチーフにした車型無線マウスがリニューアル
  • 特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」
  • 特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」
  • 日産 テラノPHEVコンセプト

4月24～30日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はホンダ『フィットRS』500km試乗でした。長所と課題が明らかに。日産の新型車計画にも注目です。


1位） 【ホンダ フィットRS 500km試乗】ロングツーリングにおあつらえ向き、課題は『オーラNISMO』のような“キャラ立ち”か：177 Pt.

ホンダのBセグメントハッチバック『フィットRS』を500kmあまりドライブさせる機会があったので、レビューをお届けする。
ツーリングへの適合性を高めたグレード





2位） R32型日産スカイライン GT-R、無線マウスがリニューアル…マウスパッドを一新：114 Pt.

日産『スカイライン GT-R』 （BNR32） をモチーフにした車型無線マウスがリニューアルし、ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」で予約販売を開始した。
日産自動車の公認ライセンスを取得した製品





3位） 4輪特定小型原動機付自転車「LBIRD」、性能を公開…最大積載120kgと坂道登坂最大傾斜約33%：91 Pt.

有限会社龍昇（ブランド名：Sun Emperor）は4月23日、4輪特定小型原動機付自転車「LBIRD」の生活実用性に関する仕様を公開した。特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」LBIRDは最大積載量120kgの設計として、スーパーへのまとめ買いなど日常の買い物を想定する。
アクティブシニアや免許返納を検討する人、近距離移動手段を探す人に向けて





4位） 日産『テラノ』が電動SUVで復活、コンセプトカー2台を世界初公開…北京モーターショー2026：62 Pt.

日産自動車は、北京モーターショー2026（オートチャイナ2026）において、新エネルギー車（NEV）のSUVコンセプトカー2台を世界初公開した。
中国は日本・米国とともに3つのリード市場のひとつ





5位） 世界最軽量V6エンジン、ホース・パワートレインが発表…北京モーターショー2026：56 Pt.

ホース・パワートレインは、北京モーターショー2026に先立ち、生産準備が完了した同社初のV6エンジン「HORSE W30」を発表した。
10kg軽量化


《高木啓》

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