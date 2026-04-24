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日産『テラノ』が電動SUVで復活、コンセプトカー2台を世界初公開…北京モーターショー2026

・日産は北京モーターショー2026でSUVのNEVコンセプトカー2台（アーバンSUV PHEVコンセプト・テラノPHEVコンセプト）を世界初公開し、市販モデルを1年以内に発表予定。

・中国を日本・米国と並ぶ3つのリード市場の一つと位置づけ、国内市場の強化とグローバルなイノベーション・輸出ハブとしての2つの役割を担わせる。

・日産は2030年度までに中国での年間販売台数100万台を目標とし、N7やNX8など複数モデルの中南米・アセアン・中東への輸出も計画している。

日産 テラノPHEVコンセプト
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  • 日産 アーバンSUV PHEVコンセプト
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日産自動車は、北京モーターショー2026（オートチャイナ2026）において、新エネルギー車（NEV）のSUVコンセプトカー2台を世界初公開した。

【画像】日産の電動コンセプトカー2台

■テラノPHEVコンセプト

『テラノPHEVコンセプト』は、日産にとって象徴的な車名『テラノ』を復活させるモデルだ。最新のプラグインハイブリッド技術を搭載し、日産が培ってきたオフロードでの高い走行性能を継承している。アウトドアでの走破性と都市部での快適な通勤という、2つのニーズに応えるモデルと位置づけられている。

両コンセプトカーの市販モデルは1年以内に発表する予定だ。さらに日産は、同じく1年以内に中国市場で新たに3車種のNEVモデルを投入する計画で、NEVラインナップの強化とブランドの変革を加速させる。

■アーバンSUV PHEVコンセプト

『アーバンSUV PHEVコンセプト』は、中国の若い顧客をターゲットに開発したモデルだ。『NX8』や日産の将来のSUVラインアップに通じるデザイン要素を取り入れ、先進的な電動化技術を採用。都市部での日常走行に適した性能を提供する。

■中国を「リード市場」に位置づけ

日産は新たなビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に（Mobility Intelligence for Everyday Life）」を発表した。このビジョンのもと、中国は日本・米国とともに3つのリード市場の一つに位置づけられ、2つの明確な役割を担う。

第一に、中国の顧客に対して高い価値を提供する強固な国内市場としての役割。第二に、中国のイノベーションとスピードを生かして競争力のある技術や製品をグローバルに展開する、イノベーションと輸出のハブとしての役割だ。

日産は2025年以降、「N7」「フロンティア プロPHEV」「N6」「NX8」などのNEVモデルを中国市場に投入してきた。「N7」は中南米とアセアンへの輸出を予定し、「フロンティア プロ」は中南米・アセアン・中東への輸出を計画している。「NX8」と「テラノPHEVコンセプト」の量産モデルについても輸出を計画している。

日産は中国での販売台数を2030年度までに年間100万台とすることを目指している。

《森脇稔》

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