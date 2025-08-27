かつてのテラノ…日産『パスファインダー』改良新型、これが最終デザインだ！ 新エンジン導入も？

日産が海外専用モデルとして販売しているクロスオーバーSUV、『パスファインダー』改良新型の情報を入手、予想CGが制作された。かつては『テラノ』の車名で、日本市場でも販売されていたが……。

パスファインダーの歴史は1985年に遡る。当初は3ドアボディのみだったが、1989年に5ドアバージョンがラインナップに加わっている。初代および2代目は、それぞれ日本におけるテラノの北米向け仕様車だったが、2002年8月に日本向けテラノが生産終了した後は海外専用車種となった。

4代目では、それまでのボディ・オン・フレーム構造を廃して、モノコックボディを初採用、FFベースへと転換された。そして、2021年初頭に初公開されたのが、5世代目となる現行モデルだ。

改良新型では、水平バーを備えた新しいラジエーターグリルが装備され、グリルの縁取りは狭くなるか完全に消えると予想される。ヘッドライトはほぼ同じ輪郭だが、LEDデイタイムランニングライトが新設計される。フロントバンパー下部には、未塗装のプラスチック製の台形オーバーレイが配置され、バンパー側面の形状もわずかに変更される。

日産 パスファインダー 改良新型の予想CG

リアセクションでは、LEDテールライトのグラフィックが新設計され、ライトバーは中央のエンブレムまで伸びる。

第5世代パスファインダーは、先代と同じ乗用車用「D」プラットフォームに構築されている。ボンネットの下には、排気量3.5リットルのV6シリーズVQ自然吸気ガソリンエンジンが搭載されており、最高出力295ps、最大トルク366Nmを発揮する。

このエンジンはマイナーチェンジ版でも継続される可能性が高いが、同クラスのSUVであるインフィニティ『QX60』に倣い、最高出力272ps、最大トルク388Nmを発揮する2.0リットルVCターボエンジンを搭載したバージョンが導入される可能性もある。ちなみに2.0リットルVCターボエンジンは、現行とは外観が全く異なる中国むけパスファインダーに搭載されている。

日産パスファインダー改良新型のプレミアは、2025年中か。