日産自動車、新型コンセプトカー2台を初公開へ…北京モーターショー2026

日産自動車は、4月24日に中国で開幕する北京モーターショー2026において、新型コンセプトカー2台を初公開すると発表した。

ティザー写真を1点公開。左のコンセプトカーはSUVと見られ、光るグリルやNISSANのロゴが確認できる。

同社は電動化・知能化領域における最新の成果を幅広く展示し、中国市場が日産の全体的な市場戦略において担う「二重の役割」を示す考えだ。

北京モーターショー2026の開幕に先立ち、日産は長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を公表した。このビジョンは、日産が推進する「AI定義車両（AIDV＝AI-Defined Vehicles）」戦略を核とし、スマートモビリティを日常生活に溶け込ませるとともに、多様な顧客・市場のニーズに応える複数の電動化技術を提供することを目指す。

日産は「中国で・中国のために・世界へ」という戦略的コミットメントのもと、中国を含む主要3市場をグローバル戦略の「業績の柱」かつ「グローバル競争力と産業能力を牽引する中核エンジン」と位置づけている。

この二重の役割により、中国市場は国内成長を支えるとともに、日産のグローバル製品ラインアップの強化にも貢献する、としている。