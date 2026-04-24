4輪特定小型原動機付自転車「LBIRD」、性能を公開…最大積載120kgと坂道登坂最大傾斜約33%

有限会社龍昇（ブランド名：Sun Emperor）は4月23日、4輪特定小型原動機付自転車「LBIRD」の生活実用性に関する仕様を公開した。

【画像】4輪特定小型原動機付自転車「LBIRD」

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

LBIRDは最大積載量120kgの設計として、スーパーへのまとめ買いなど日常の買い物を想定する。坂道では最大傾斜約33%までの登坂性能を備え、電動モーター2基（定格出力0.25kW×2、合計0.50kW）で駆動力を確保する。

制動面では前後ディスクブレーキを標準装備し、天候や路面状況に左右されにくい制動力を追求している。

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

主な仕様は、車両区分が特定小型原動機付自転車（免許不要・16歳以上）、最高速度20km/h、走行距離は満充電で最大50km。バッテリーは48V・13Ahのリチウムイオンで、車両重量は約37.6kg。充電時間は約7～8時間、タイヤは14インチ。カラーはピュアホワイトとピュアブラック。

同社は「使う場面」から逆算した実用性を設計思想に掲げ、アクティブシニア世代や免許返納を検討する人、近距離移動手段を探す人に向けた「生活で本当に使える4輪」を目指すとしている。

販売協力店は全国400店舗以上で、LINE先行登録も受け付けている。