取付制約のあるMINIでもできる音質アップの方法［car audio newcomer］by サウンドステーション クァンタム　前編

久しぶりにマイカーを手に入れた鈴木さんは早速オーディオ強化に着手。愛車『MINI ONE』のシステムアップを茨城県のサウンドステーション クァンタムで相談し、ディスプレイオーディオとスピーカー交換を進めることになった。

◆クルマ通勤が復活したことでMINIを導入
メンテナンスに加えてオーディオ導入を計画

かつてはマイカーを所有し、トレードインしてスピーカーの取り付けを実施するなど車内の音楽再生にもこだわっていた鈴木さん。しかし仕事の変化でクルマ通勤から電車通勤となり、クルマに乗る機会がめっきり減少。さらに転勤も重なり、クルマを所有しない生活が長く続くことになった。

「しかし、少し前に転職したタイミングで再びクルマ通勤になり、マイカーが必要になったんです。そこで買ったのがMINIでした。街中の駐車場で停まっている姿を見て、かっこいいなと思ったのがきっかけで、ほぼひとめぼれで車種を決めました」

クルマ好きの鈴木さんは中古車で手に入れたMINIに、自分なりの手を加えていくことにする。

「最初は経年劣化したパーツをまとめて交換しました。特にゴム系パーツはトラブルが起きる前に新品へ交換し、長く乗れるようにリフレッシュしていったんです。その次に考えたのがオーディオのグレードアップでした」

◆通勤ルートにあったクァンタムに行き
カーナビの交換をきっかけにシステムアップを開始

「新しくクルマを手に入れて久しぶりのカーライフはすごく楽しかったです。そんなあるとき通勤ルートに偶然クァンタムがあったんです。オーディオプロショップとして有名店なのは知っていたので、オーディオのグレードアップにも興味が強くなりました」

クルマで良い音を楽しみたい気持ちが強かっただけに、身近なプロショップの存在が気になったという。そこでメールで問い合わせを行い、クァンタムに足を運ぶことにした。

「最初の目的はカーナビの交換でした。もともと付いていたナビが古くて、Bluetoothが使える新しいモデルに替えたかったんです。そこで現行モデルへの交換を考えました。ショップで事情を話して説明を受けるうち、以前はなかったディスプレイオーディオの存在も知り、選択肢が広がっていることも分かりました」

Bluetoothが使えるのはもちろん、オーディオ再生機能も備えている。ナビ機能はスマホアプリで補えると考えた鈴木さんはディスプレイオーディオを選択。チョイスしたのはカロッツェリアのDMH-AZ700だった。

◆MINIに適合するスピーカーをセレクトし
スマートなインナー取り付けで2ウェイを設置

ディスプレイオーディオの導入で当初の目標は達成していたが、せっかくなら同時にスピーカー交換も行い、音質向上まで一気に進めたいと考えた。

「ディスプレイオーディオを新しく付けるなら、スピーカーも一緒に替えて音質アップしたいと思ったんです。相談を進めると、MINIは取り付けに制約があって交換できるスピーカーが限られていることを知りました。でもショップには取り付け情報があり、該当するスピーカーをいくつか候補に挙げてもらえました。その中から選んだのがヘリックスの2ウェイセパレートモデルP62Cでした」

取り付けはドアへのインナー取り付けとし、MDFで薄型バッフルを製作してスピーカーを無理なく収めた。見た目はシンプルながら、確実に土台を作り込むスタイルだ。ツイーターはダッシュ上にマウントを使って固定。ここでも手軽さと実用性を重視したインストールが選ばれている。

「しばらくオーディオから離れていたので知識に不安がありましたが、ショップの的確なアドバイスでユニット選びから取り付けまでスムーズに進みました。バックアップがあったからこそ、今求めているシステムを無理なく組めたと思っています」

こうしてディスプレイオーディオとフロント2ウェイスピーカーの導入が決まり、取り付けがスタート。後編ではスピーカー交換で得られた音の変化と、MINI ONEがどのように聴こえ方を変えたのかを中心に紹介していく。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。

《土田康弘》

