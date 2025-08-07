KINTO、チューンアップ車のサブスクやレンタルが可能に、モータースポーツ特化「MOSKIN」開始

KINTOは6日、モータースポーツをより多くのユーザーに手軽に楽しんでもらうための新サービス「MOTORSPORT by KINTO（MOSKIN）」の提供を開始したと発表した。

新サービスでは、チューンアップされたこだわりのハイスペックなスポーツカーに最短2年間乗れる「サブスク」、サブスクで取り扱うハイスペックなスポーツカーを8時間からレンタルできる「レンタル」、手軽にサーキット走行を楽しめる「サーキットレンタル」、モータースポーツ初心者やインストラクターに教わりながらスポーツ走行を楽しみたい人に向けた「走行・体験イベント」の4つのサービスを提供する。

これらのサービスを通じて、憧れのスポーツドライビングやサーキット走行をお客様のスタイルに合わせて身近に体験できる機会を提供するとしている。

モータースポーツファンに向けた新サービス「MOTORSPORT by KINTO（MOSKIN）」

サブスクサービスは、高品質なKINTOリースアップ車両（中古車）を厳選して、TOM'Sをはじめとする匠の手でチューンアップ。その研ぎ澄まされたパフォーマンスを、月々定額の利用料（任意保険・メンテナンス込み）で最短2年間、乗ることができる。

取り扱い車種は、『GR86』（2台）、『GRヤリス』（2台）、『GRスープラ』（1台）の計5台限定での提供となり、抽選受付を開始した。

月額利用料は、「GR86 by TOM'S×KINTO」が14万8000円/月から、「GRヤリス by TOM'S×KINTO」が17万8000円/月から、「GRスープラ by TOM'S×KINTO」が20万8000円/月からとなっている。

レンタルサービスは、KINTOとTOM'Sが手がけたスポーツカーを8時間から気軽にレンタルできるサービス。まずは、東京都のTOM'S TOKYO SHOWROOMでの貸し出しとなるが、将来的には別地域での貸し出しも検討している。

利用料は、GR86 by TOM'S×KINTOが3万円/8時間から、GRヤリス by TOM'S×KINTOが3万5000円/8時間から、GRスープラ by TOM'S×KINTOが4万5000円/8時間からとなっている。

サーキットレンタルでは、モータースポーツ未経験者の方や、自分のクルマ以外で思いっきりサーキットを走りたいと感じているモータースポーツ経験者に、安心してスポーツ走行に集中できる車両を用意。利用料には、ガソリン代・消耗品代・サーキット利用料も含まれており、サーキットに手ぶらで行き、手軽にサーキット走行を楽しめる。

まずは、千葉県の袖ケ浦フォレストレースウェイ、愛知県の幸田サーキットyrp桐山でのサービス提供からスタートする。