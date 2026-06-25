「トヨタ アップグレード ファクトリー」、先代『RAV4』のリフトアップ事前検査の受付開始…「GORI GORI BLACK」塗装のフェンダーアーチも発売

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」を通じて、50系『RAV4』向けのリフトアップ施工に必要な「事前検査」の申し込みが可能になった。

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対象は、パノラミックビューモニターを装着した50系RAV4のうち、事前検査を経て施工可能と判断された車両である。

先代『RAV4』の純正リフトアップ

リフトアップ幅は「2インチ（前方50mm／後方40mm）」で、車両の状態によって異なる場合がある。事前検査は5500円（税込み）で、作業工賃のみの費用となる。リフトアップ施工の部品代（メーカー希望小売価格）は18万1566円（税込み）。バックアップランプの移設が必要と判断された場合は、追加で2万4640円～4万2570円（税込み）が別途必要になる。

施工では、販売店が車両ごとに保安基準適合の確認を行い、施工可否を判断する。バックアップランプ移設が必要な場合は、保安基準に適合できるようセットで移設施工を行う。施工後にはバックアップランプやフォグランプの高さなどを計測し、適合を確認する。

先代『RAV4』の「GORI GORI BLACK」塗装のフェンダーアーチモール

あわせて、50系RAV4のラギッドな外観を目指す「GORI GORI BLACK（ゴリゴリブラック）塗装」を施したフェンダーアーチモールの提供も始まった。価格は10万8020円（税込み・作業工賃含む）で、所有・サブスクを問わず申し込みできる。

なお、GORI GORI BLACK塗装を施したフロントスキッドプレート、フロントバンパー、ドアミラーカバーは7月下旬の発売予定としている。

トヨタ アップグレード ファクトリーはトヨタ自動車から業務委託を受け、KINTOが運営している。