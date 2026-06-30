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ダイハツ『コペン』のルーフ静粛性とオーディオ音質を向上！「専用調音シート」D-SPORTとBEWITHが共同開発

ダイハツ『コペン』専用「D-SPORT×BEWITH ADVANS調音シート」
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SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORT（ディースポーツ）から、ダイハツ『コペン』（L880K）専用の制振・遮音シート「D-SPORT×BEWITH ADVANS調音シート」が新発売。税込み価格は1万8700円。

【画像】『コペン』専用「D-SPORT×BEWITH ADVANS調音シート」

同製品は、コペンの車内スペースで大きなエリアを占めるルーフ部の静粛性向上を目的として開発された専用設計の制振・遮音シート。音の専門メーカーであるビーウィズ（BEWITH）が「調音施工」のために新規開発したADVANS調音シートが採用されており、快適なドライビング空間の実現とオーディオ音質の向上に寄与する。

素材構成はニトリルゴム発泡体（吸音層）、アルミニウムシート（遮音層）、ブチルゴム（制振層）による3層構造で、厚さは9mm。吸音層には特別にチューニングされた半連続気泡構造が採用され、厚手のアルミ遮音層と超強粘着仕様の制振層と一体化することで、多様なノイズへの効果が発揮される。

L880Kコペンの樹脂ルーフ専用形状に設計されており、内装パネルの内側に貼り付けるだけで装着が完了する。装着後もルーフの内観に変更はなく、ルーフの開閉機構もそのまま使用可能。参考取付時間は約2.5時間とされている。なお、ディタッチャブルトップは適合外となる。

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《ヤマブキデザイン》

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