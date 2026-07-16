スズキ『ジムニー』シリーズ用「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」発売、ハイリフト専用設計で強度アップ

SPKが総代理店を務めるムーンフェイス・Genb（玄武）ブランドから、『ジムニー』（JB64W）/『ジムニー シエラ』（JB74W）/『ジムニー ノマド』（JC74W）用アフターパーツ「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」の販売が開始された。税込み価格は2万5300円。

【画像】ジムニー/シエラ/ノマド用「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」

同製品は、既存の「バンプアジャストドラッグロッドエンド」の設計思想を継承しつつ、ハイリフト・ハードリフト車専用モデルとして補正アングルの拡大と強度・耐久性の大幅な向上が図られている。

専用設計の大径ボールスタッドを強靭な鍛造ケースに組み込む

リフトアップに伴うステアリングジオメトリーの乱れを補正してバンプステアを抑制するとともに、ステアリングダンパーを最適な取付角度へ補正することで本来の減衰性能を最大限に発揮できる設計となっている。

専用設計の大径ボールスタッドが強靭な鍛造ケースに組み込まれており、ダイレクトで剛性感のあるステアリングフィールが得られる。また、鍛造製ピットマンアームとドラッグロッドエンドの採用により高い剛性と優れた耐久性が確保され、大径オフロードタイヤ装着車や競技ユースなど過酷な走行環境にも対応するタフネス仕様となっている。