ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ『ジムニー』シリーズ用「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」発売、ハイリフト専用設計で強度アップ

ジムニー/シエラ/ノマド用「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」
  • ジムニー/シエラ/ノマド用「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」
  • 専用設計の大径ボールスタッドを強靭な鍛造ケースに組み込む
  • ボールスタッド径を拡大して強度を大幅にアップ※バンプアジャストドラッグエンド（左）との比較
  • 純正ドラッグロッドエンド
  • バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO
  • ドラッグロッドの角度を補正することで、リフトアップが原因によるバンプステアを解消 ※純正ドラッグロッドエンド＆純正ピットマンアーム（左）との比較。

SPKが総代理店を務めるムーンフェイス・Genb（玄武）ブランドから、『ジムニー』（JB64W）/『ジムニー シエラ』（JB74W）/『ジムニー ノマド』（JC74W）用アフターパーツ「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」の販売が開始された。税込み価格は2万5300円。

【画像】ジムニー/シエラ/ノマド用「バンプアジャストドラッグロッドエンドPRO」

同製品は、既存の「バンプアジャストドラッグロッドエンド」の設計思想を継承しつつ、ハイリフト・ハードリフト車専用モデルとして補正アングルの拡大と強度・耐久性の大幅な向上が図られている。

専用設計の大径ボールスタッドを強靭な鍛造ケースに組み込む専用設計の大径ボールスタッドを強靭な鍛造ケースに組み込む

リフトアップに伴うステアリングジオメトリーの乱れを補正してバンプステアを抑制するとともに、ステアリングダンパーを最適な取付角度へ補正することで本来の減衰性能を最大限に発揮できる設計となっている。

専用設計の大径ボールスタッドが強靭な鍛造ケースに組み込まれており、ダイレクトで剛性感のあるステアリングフィールが得られる。また、鍛造製ピットマンアームとドラッグロッドエンドの採用により高い剛性と優れた耐久性が確保され、大径オフロードタイヤ装着車や競技ユースなど過酷な走行環境にも対応するタフネス仕様となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SPK

スズキ ジムニー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews