カワサキ、2026年参戦マシン公開…新型『Ninja ZX-10R』で全日本ロードレースと鈴鹿8耐に挑む

カワサキモータースジャパンは、2026年に全日本ロードレース選手権および鈴鹿8時間耐久ロードレースへ参戦するKawasaki Plaza Racing Teamの参戦マシンを公開した。

【画像】全日本ロードレースと鈴鹿8耐に挑む新型『Ninja ZX-10R』

同チームは2026年より新型『Ninja ZX-10R』を投入する。この新型機はWorldSBK（FIMスーパーバイク世界選手権）で培われた技術をもとに開発された最新のスーパースポーツモデルだ。

マシンのカラーリングは、カワサキのDNAを象徴するライムグリーンを基調としており、長年レースシーンで受け継がれてきたNinja ZX-10Rのカラーリングを継承している。

Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入

参戦クラスは「全日本ロードレース選手権ST1000クラス」と「FIM世界耐久選手権 コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース SSTクラス」の2カテゴリー。

チーム監督は西嶋修が務める。ライダーは岩戸亮介と彌榮郡が全日本ロードレースおよび鈴鹿8耐に参戦し、中山耀介が鈴鹿8耐に参戦する。

Kawasaki Plaza Racing Teamは2022年に発足。カワサキモータースジャパンが全国展開する「カワサキ プラザネットワーク」を代表するレーシングチームとして、全国のカワサキ プラザ店やカワサキファンとともにモータースポーツの感動を共有することを目的に活動している。

カワサキ プラザは現在、全国96店舗を展開。国内で取り扱う全てのカワサキモーターサイクルの販売に加え、全店認証工場の保有および全店指定工場の取得を目指し、安全・安心なモーターサイクルライフの提供に取り組んでいる。

Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入