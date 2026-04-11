ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキ、2026年参戦マシン公開…新型『Ninja ZX-10R』で全日本ロードレースと鈴鹿8耐に挑む

Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入
  • Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入
  • Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入
  • Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入

カワサキモータースジャパンは、2026年に全日本ロードレース選手権および鈴鹿8時間耐久ロードレースへ参戦するKawasaki Plaza Racing Teamの参戦マシンを公開した。

【画像】全日本ロードレースと鈴鹿8耐に挑む新型『Ninja ZX-10R』

同チームは2026年より新型『Ninja ZX-10R』を投入する。この新型機はWorldSBK（FIMスーパーバイク世界選手権）で培われた技術をもとに開発された最新のスーパースポーツモデルだ。

マシンのカラーリングは、カワサキのDNAを象徴するライムグリーンを基調としており、長年レースシーンで受け継がれてきたNinja ZX-10Rのカラーリングを継承している。

Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入

参戦クラスは「全日本ロードレース選手権ST1000クラス」と「FIM世界耐久選手権 コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース SSTクラス」の2カテゴリー。

チーム監督は西嶋修が務める。ライダーは岩戸亮介と彌榮郡が全日本ロードレースおよび鈴鹿8耐に参戦し、中山耀介が鈴鹿8耐に参戦する。

Kawasaki Plaza Racing Teamは2022年に発足。カワサキモータースジャパンが全国展開する「カワサキ プラザネットワーク」を代表するレーシングチームとして、全国のカワサキ プラザ店やカワサキファンとともにモータースポーツの感動を共有することを目的に活動している。

カワサキ プラザは現在、全国96店舗を展開。国内で取り扱う全てのカワサキモーターサイクルの販売に加え、全店認証工場の保有および全店指定工場の取得を目指し、安全・安心なモーターサイクルライフの提供に取り組んでいる。

Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入Kawasaki Plaza Racing Teamは2026年より新型Ninja ZX-10Rを投入
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

MFJ全日本ロードレース（JSB）

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES