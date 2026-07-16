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無限、新型ホンダ『N-BOX』用パーツ発売！「My Special BOX」コンセプトで個性＆迫力アップ

フロントグリルガーニッシュ＋フロントアンダースポイラー装着例
  • フロントグリルガーニッシュ＋フロントアンダースポイラー装着例
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  • 新型ホンダ『N-BOX』用無限パーツ
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  • フロントグリルガーニッシュ装着例

無限ブランドを展開するM-TECが7月16日、新型ホンダ『N-BOX』『N-BOX CUSTOM』向けの各種カスタムパーツを発表した。全国のHonda Carsおよび無限パーツ取扱店より順次発売される。

【画像】新型ホンダ『N-BOX』用無限パーツ

ラインアップは「My Special BOX」をコンセプトに開発。エアロダイナミクス系では、標準バンパーより約26mm下げたシャープな造形のフロントアンダースポイラー（希望小売価格6万6000円）、左右分割タイプで迫力のあるリアビューを演出するリアアンダースポイラー（同6万6000円）が用意されている。いずれも真空成型のPPE製。

フロントグリルガーニッシュ＋フロントアンダースポイラー装着例フロントグリルガーニッシュ＋フロントアンダースポイラー装着例

フロントグリルガーニッシュ（同4万4000円）はアッパーグリルをツヤ消し黒でブラックアウトし、無限トリコロールポッティングエンブレムが付属する。フロントロアグリルデカール（同8800円）はマットダークガンメタリックカラーのハイボスカル製で、無限ロゴ入り。

パフォーマンス系では、専用セッティングのパフォーマンスダンパーと、7本のツインスポークデザインの15インチアルミホイール「MDY」が設定されている。

新型ホンダ『N-BOX』用無限パーツ新型ホンダ『N-BOX』用無限パーツ

そのほか、外気侵入を防ぎ換気効果を高めるベンチレーテッドバイザー、スポーツマット、スポーツラゲッジマット、スカッフプレート、ドアインナープロテクターといったユーティリティアイテムも幅広くラインアップされている。

《ヤマブキデザイン》

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