レクサス『NX』ビッグマイナーチェンジはこうなる…新デザイン採用で商品力を大幅強化か

レクサスの主力SUV『NX』が、現行型では2度目となる大規模な商品改良を受ける可能性が高まっている。

【画像】レクサス NX 改良新型の予想CGとプロトタイプ写真

現行NXは2021年にフルモデルチェンジを実施し、デザインや走行性能、電動化技術を全面刷新した。2023年には一部改良が行なわれたが、今回はビッグマイナーチェンジとして、内外装や走行性能、先進装備まで幅広いアップデートが予想される。

自動車業界では電動化やソフトウェア技術の進化が急速に進み、プレミアムSUV市場の競争も一段と激しくなっている。レクサスとしても、中核モデルであるNXの商品力をさらに高める狙いがあるとみられる。

提携デザイナーのNikita Chuicko氏が制作した予想CGでは、フロントフェイスを大幅に刷新。従来のL字型LEDデイタイムランニングライトに代わり、一体感を高めた大型ヘッドライトを採用した。グリル上部には最新『RX』を思わせるデザインを取り入れ、ヘッドライト内部には三角形をモチーフとした新意匠を採用。より先進的な表現だ。

実車の詳細は明らかになっていないものの、海外で目撃されたプロトタイプでは、新型ヘッドライトとみられるパーツの一部が確認されており、最新のレクサスデザイン言語の採用を示唆している。

レクサス NX 改良新型の予想CG

現行NXは、トヨタ『カムリ』や『RAV4』、『ハイランダー』、レクサス『RX』、『ES』などと共通のGA-Kプラットフォームを採用している。パワートレインは、2.5リットル自然吸気エンジンを搭載する「NX250」、2.4リットル直列4気筒ターボの「NX350」、2.5リットルハイブリッドの「NX350h」、システム最高出力306psを発揮するPHEV「NX450h＋」をラインアップしている。

今回の改良ではパワートレイン構成に大きな変更はないとみられるが、モーター制御の最適化や静粛性の向上、燃費性能の改善、アクセルレスポンスの熟成など、走行性能の質感を高める改良が施されるだろう。

レクサスが掲げる「Lexus Driving Signature」の進化も注目される。サスペンションセッティングの見直しやボディ剛性の向上、遮音材の追加、振動低減対策などにより、さらに上質な乗り味を実現するはず。

レクサス NX 改良新型のプロトタイプ

先進安全装備では、最新世代の「Lexus Safety System＋」を採用し、衝突回避支援機能やレーダー、カメラの認識性能を向上させると考えられる。高速道路での運転支援機能やドライバー異常時対応システムの強化もとうぜん期待される。

インフォテインメントシステムについても、処理性能の向上に加え、音声認識機能やスマートフォン連携機能を強化。OTA（Over The Air）による無線アップデートの対応範囲も拡大される可能性がある。

プレミアムSUV市場では、メルセデスベンツ『GLC』やBMW『X3』、アウディ『Q5』などライバル車が相次いで進化している。レクサスにとっても、ハイブリッドやPHEVの完成度を高めることは重要なテーマだ。

今回のNXのビッグマイナーチェンジは、単なる装備追加ではなく、次期フルモデルチェンジまで商品力を維持・向上させるための重要なアップデートとなるだろう。デザインや走行性能、先進装備を総合的に磨き上げることで、NXはプレミアムSUV市場での競争力を高めなければならないのだ。