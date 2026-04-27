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お手軽「アンプDSP」でシステムの上流を刷新すれば、音が激変！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

愛車の音響機材の音に物足りなさを感じつつも何から手を付けるべきかが分からなければ、当連載にご注目を。ここでは、初級システムアッププランを紹介している。毎回、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して、具体的な提案を公開している。

【画像全3枚】

今回は、北海道旭川市にて店舗を構える人気ショップ『フィスト』の山内さんに話を訊いた。

◆アンプDSPでバランスを整えれば、音楽を気持ち良く楽しく聴ける！

早速、フィストの山内さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると…。

「パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることが多いです。5万、6万円くらいの、お手軽で使い勝手の良いモデルがいくつかあります。スピーカー交換も音に効きますが、システムの上流から手を付けた方が効率的だと思います。

というのも最近のクルマの純正メインユニットは、純正スピーカーに合わせたチューニングが施されていて、DSPでまずはそれを修正したいです。そしてその上で高音から低音までのバランスと各スピーカーから放たれる音の到達タイミングとを整えると、聴こえ方がガラリと変わります。

その音の変わり幅は、スピーカー交換よりも大きいです。より気持ち良く、そしてより楽しく音楽を聴けます。実際お客さまにも、とても喜んでいただけています」

『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆アンプDSPにスマホを繋げば、純正メインユニットの影響を切り離せて音が良くなる！

「なおパワーアンプ内蔵DSPを導入する場合、これにスマホや外部オーディオプレーヤーを直接繋ぐと、システムの最上流からスピーカーの手前までを刷新できます。つまり、音楽を聴くときには純正メインユニットを切り離せます。このことも音に大きく影響します。

ところでパワーアンプ内蔵DSPを導入する場合にはスピーカーケーブルの引き直しも実行すると、ツイーターとミッドウーファー（ドアスピーカー）の個別制御と個別駆動を行えます。ちなみにこのような接続法のことは“マルチアンプ接続”と呼ばれていて、こうすることで一層の音質アップを果たせます。

しかしここまでやるのは後でも良いと思います。費用がかさんでしまいますから。最初はできる限り低コストで仕上げた方がベターです」

『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。『フィスト（北海道旭川市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆サブウーファーも導入すれば、音楽の楽しさが一層アップ！

「なおもしもご予算が許すのであれば、むしろパワードサブウーファーを先に追加したいです。なぜならドアスピーカーでは口径が小さいために、もっとも低い音までをスムーズに鳴らし切れません。純正スピーカーではなおさらです。

しかしサブウーファーを導入すれば、それまで聴こえていなかった超低音が聴こえてきて、サウンドがかなり変わります。なかったものが現れるわけですから、それもそのはずです。機種は、2万円以下のエントリーモデルで良いと思います。そのクラスの製品でも、効果ははっきり現れます。

そして、いつかスピーカー交換もしていただけるとベストです。そしてさらにデッドニングまでを行えば、ライトなフルシステムを完成できます。純正システムの音とは別次元のサウンドを楽しめます。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」

《太田祥三》

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