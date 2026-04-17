「単体DSP」でシステム構築する際はアンプの使い方が鍵、その実践法［カーオーディオシステム構築論］

カーオーディオシステムを進化させようとするときには、それをどんな形態にて構築するかも思案のしどころとなる。当連載では、その選択肢の1つ1つについて、利点と不利点、そして楽しみどころまでを解説している。

【画像全3枚】

◆「単体DSP」にて「アクティブ・システム」を組むときには、とことん音にこだわれる！

さて、カーオーディオにおけるシステムの構築形態は、大きくは2タイプに分類できる。その2つとは、「パッシブ・システム」と「アクティブ・システム」だ。なお前者では音楽信号の帯域分割を「パワーアンプ」の後段にて行い、後者ではそれをパワーアンプの前段にて行う。この点がこれら2つでの違いだ。

で、アクティブ・システムでは音楽信号の帯域分割を、「DSP」にて行う場合がほとんどだ。なおDSPにはタイプ違いがいくつかあり、その中でもっとも上級者向きなのが「単体DSP」だ。これはつまり、サウンドチューニング機能のみを搭載したユニットで、これを使う場合には併せて「外部パワーアンプ」も必要となり、その点で実行のハードルが高い。

しかし、その外部パワーアンプ選びにこだわれる。なので愛好家の多くはあえて単体DSPを使い、思い思いにシステムを組んで楽しんでいる。

「単体DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:クァンタム＜茨城県＞）。

◆定番は、「4chパワーアンプ」にて「フロントスピーカー」を鳴らす形！

なお単体DSPにてアクティブ・システムを組む場合には、外部パワーアンプをどう使うかによってシステム形態が少しずつ変化する。ではどのようなやり方があるのかを、スピーカーレイアウトが「フロント2ウェイ＋サブウーファー」の場合にて紹介していこう。

まずもっともベーシックな形となるのは、「4chパワーアンプ」を「フロントスピーカー」用として使い「サブウーファー」には個別にパワーアンプを用意するというやり方だ。この方法だと1台のパワーアンプでフロントスピーカーを鳴らし切れるので合理的にシステムを完成できる。またフロントの各スピーカーユニットをイコールコンディションで鳴らせることもメリットだ。

そしてそれに続くスタンダードなシステム構築法は、3台の「2chパワーアンプ」を使う、というものだ。なお、このやり方の中にもいくつかの選択肢がある。まずその中でもっとも一般的なのは、同一の2chパワーアンプを用意して、1台で左右の「ツイーター」を、もう1台で左右の「ミッドウーファー」を、もう1台でサブウーファーを鳴らすというやり方だ。この方法ではサウンドの一体感を出しやすいことがメリットとなる。

「単体DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:クァンタム＜茨城県＞）。

◆異なる「2chアンプ」が使われたり、同一モデルが“左右使い”されたりもする！

または、異なる3台の2chパワーアンプが使われることもある。例えばツイーターには繊細な鳴り方をするモデルを、ミッドウーファーにはパワフルに鳴らせるモデルを、そしてサブウーファーには効率の良い「D級モデル」を使うというようなやり方がされることもある。

さらには、2台の同一の2chパワーアンプを用意して、それらが“左右使い”されることもある。そうすることで左右のch間での信号の干渉がかなり減る。ただし、セッティングの難易度は高くなる。左右のバランスを取るのが難しくなるからだ。

また変化球的なやり方としては、1台の2chパワーアンプでツイーターを鳴らし、1台の4chパワーアンプの2chずつをブリッジ接続して左右のミッドウーファーを鳴らすというやり方もある。

今回は以上だ。次回は単体DSPにて実践するよりマニアックなアクティブ・システムについて説明していく。乞うご期待。