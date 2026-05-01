「フロント3ウェイ」を鳴らす時のシステム構築法を解説！［カーオーディオシステム構築論］

愛車の音響環境をより良くしようとするときには、どうシステムを組むかも問題となる。当連載ではそこに着目し、システム構築法のいろいろを説明してきた。今回は、「フロント3ウェイ＋サブウーファー」というスピーカーレイアウトの鳴らし方を考える。

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◆愛好家の多くは「フロント3ウェイ」を採用。それを鳴らすシステム構築法は2つある！

さて、これまでは「フロント2ウェイ＋サブウーファー」というスピーカーレイアウトを鳴らす場合にどんなシステムの組み方があるのかを説明してきたが、愛好家の多くはフロント3ウェイ＋サブウーファーというスピーカーレイアウトを敷いているので、今回はそのときのシステム構築法を説明していく。

ところで「フロント3ウェイ」とは、「サブウーファー」が再生を担当する超低音帯域よりも上の帯域を、「ツイーター」、「ミッドレンジ（スコーカー）」、「ミッドウーファー」、これら3タイプのスピーカーユニットにて鳴らす方式のことをいう。

で、フロント3ウェイも「パッシブシステム」と「アクティブシステム」のどちらでも鳴らせるのだが、実際のところはアクティブシステムにて鳴らされることの方が圧倒的に多い。

「フロント3ウェイ＋サブウーファー」を「アクティブ・システム」にて鳴らしているオーディオカーの一例（製作ショップ:パラダ＜福井県＞）。

◆3ウェイがアクティブシステムにて鳴らされることが多い、その理由は…

なぜならば、高度なスピーカーレイアウトだからこそ、そのメリットをより大きく引き出すことが目指されるからだ。というのもフロント3ウェイの場合は特に、取り付ける車種のインテリアのコンディションやオーナーごとの意向の違いにより、スピーカーの取り付け状況が千差万別となる。

なので音楽信号の帯域分割の仕方も、状況に応じて細かく吟味したくなる。となるとアクティブシステムを組んだ方が有利だ。「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」を「パワーアンプ」の前段に置きその「クロスオーバー機能」を使えば、緻密な制御を行える。

かくしてスピーカーメーカーも、3ウェイスピーカーには「パッシブクロスオーバーネットワーク」を用意しない場合も多い。

で、フロント3ウェイ＋サブウーファーをアクティブシステムで鳴らす場合にもパワーアンプの使い方の選択肢がさまざまある。

「フロント3ウェイ＋サブウーファー」を「アクティブ・システム」にて鳴らしているオーディオカーの一例（製作ショップ:パラダ＜福井県＞）。

◆2台の4chパワーアンプを使うのがスタンダード！ しかし選択肢は他にもさまざま！

ではどのような形があるのかを説明していこう。まずもっともスタンダードなのは「2台の4chパワーアンプを使う」という形だ。1台の2chで左右のツイーターを、もう2chで左右のミッドレンジを、もう1台の2chで左右のミッドウーファーを、そして残りの2chをブリッジ接続して1発のサブウーファーが鳴らされる。

で、この次に採用率が高いのは「4台の2chパワーアンプを使う」という形だ。なおこれについてはこの中でもやり方がいくつかある。まずもっとも定番的なやり方は、4台の同一モデルを用意して1台ずつで左右のツイーター、左右のミッドレンジ、左右のミッドウーファー、そしてもう1台をブリッジ接続して1発のサブウーファーが鳴らされる。

あるいは、4台のうちの何台かを異なるモデルにしてシステムが組まれることもある。

そして「2台の4chパワーアンプを左右使いする」こともある。さらにはすぺてのchを1台ずつのモノラルパワーアンプにて鳴らされることもある。

今回は以上だ。次回はさらにマニアックなスピーカーレイアウトの鳴らし方について解説する。乞うご期待。