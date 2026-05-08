「スーパーマルチウェイ」という高度なスピーカーレイアウトで、理想の音を追求！［カーオーディオシステム構築論］

カーオーディオのシステム構築法はさまざまある。当連載ではその選択肢の1つ1つについて、実践法から楽しみどころまでを解説してきた。今回はその最終回として、「スーパーマルチウェイ」という高度なスピーカーレイアウトを鳴らすためのシステム構築術を説明していく。

【画像全4枚】

◆カーオーディオでのスタンダードは「フロント2ウェイ」。しかし強者は…

最初に、スーパーマルチウェイとは何なのかを説明しよう。これはつまり、「サブウーファー」が担当する超低音域より上の帯域の音を、「4ウェイ」以上の「スピーカー」レイアウトにて鳴らす方式のことを指す。ちなみにカーオーディオでは「フロントスピーカー」のレイアウトは「2ウェイ」である場合が多いのだが、それと比べてかなり高度なやり方だと言える。

ところで2ウェイとは、高音を再生するスピーカーである「ツイーター」と中低音の再生を担当するスピーカーである「ミッドウーファー」にて構成されるものだ。で、先述したとおりカーオーディオではこの形がもっとも一般的なのだが実は、上級者の多くはこれではなく「3ウェイ」を採用している。

そうである理由は単純明快だ。3ウェイには音的にメリットがあるからだ。3ウェイでは中音を再生する専用スピーカーである「スコーカー（ミッドレンジ）」が足されるのだが、そうすることで特にミッドウーファーの負担を減らせる。そして音楽の主要パートである中音を高い位置に設置したスピーカーから聴けるので、より多くの情報を得やすくなるのだ。

「フロント4ウェイ＋サブウーファー」を「アクティブ・システム」にて鳴らしているオーディオカーの一例（製作ショップ:イングラフ＜青森県＞）。

◆「フロント3ウェイ」はコストがかかりチューニングの難易度も上がる…

ただし、実行の難易度は高まる。「スピーカーユニット」が増える分、製品代も取り付けの手間も上がり、そして多くの場合「アクティブ・システム」にて鳴らされることとなるので、必要な「パワーアンプ」のch数も増える。そしてサウンドチューニングの難易度も上がる。

というわけで3ウェイでも十分に高度なスピーカーレイアウトなのだが、そのさらに上を行くスピーカーレイアウトが敷かれることもある。それがこのスーパーマルチウェイ、というわけだ。

なお「フロント4ウェイ」以上とはいいつつも、実際は「フロント5ウェイ」以上が実行されることは少ない。しかしないわけではなく、また「センタースピーカー」が足されたりとさらに複雑な形が取られることもある。

ちなみに、フロント4ウェイが「パッシブ・システム」にて鳴らされることはまずない。ここまでの高度なスピーカーレイアウトともなると、「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」を用いての詳細なチューニングがマストとなるからだ。

「フロント4ウェイ＋サブウーファー」を「アクティブ・システム」にて鳴らしているオーディオカーの一例（製作ショップ:イングラフ＜青森県＞）。

◆「4ウェイ」では、「スーパーツイーター」またはもう1つ「スコーカー」が足される！

ところでフロント4ウェイにもやり方がいくつかある。まずもっとも採用率が高いのは「フロント3ウェイ」に「スーパーツイーター」が足される形だ。超高音の再生を専用スピーカーにて行いそこの情報量を増やすことで、その好影響が中音以下にも及んで再現性がアップする。

そしてまたは、フロント3ウェイにさらにもう1つスコーカーが足されることもよくある。そうして、ツイーター、「ミッドハイ」、「ミッドロー」、ミッドウーファーという布陣が敷かれることとなる。

なおスーパーマルチウェイではパワーアンプの必要ch数がさらに増えるので、システムが大がかりになる。そしてサウンドチューニングの難易度もさらに高まる。ケアすべきポイントが増えるがゆえだ。しかしそれらのハードルを乗り越えられると、よりハイグレードなサウンドの獲得も可能となるのだ。

さて、当連載は以上を持って終了とさせていただく。カーオーディオでのシステム構築法はさまざまある。思い思いのやり方で、理想のサウンドを追求すベシ。