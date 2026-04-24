究極的な「アクティブ・システム」がある!? その利点を徹底解説！［カーオーディオシステム構築論］

カーオーディオシステムの構築法はさまざまある。当連載では、その1つ1つについて利点と不利点、そして実践法や楽しみどころを説明してきた。今回は、マニアックな「アクティブ・システム」にスポットを当て、その凄さを解説していく。

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◆愛好家の多くは単体DSPを使って思い思いに「アクティブ・システム」を構築！

さて、ここまで解説してきたとおり、カーオーディオでのシステム形態は大きく2タイプに分類できる。1つが音楽信号の帯域分割を「パワーアンプ」の後段で行う「パッシブ・システム」で、もう1つが信号の帯域分割をパワーアンプの前段にて行うアクティブ・システムだ。

で、実行の難易度が高いのはアクティブ・システムの方だが、音的に有利なのでカーオーディオ愛好家の多くはこちらを選択し、思い思いのやり方でアクティブ・システムを組んでいる。

というわけでアクティブ・システムにも組み方がさまざまあるのだが、その中でもっとも高度なアプローチとなるのが「単体DSP」を使うやり方だ。サウンドチューニングを行うための機能をいくつか搭載したユニットである単体DSPをパワーアンプの前段に置き、これにて信号の帯域分割を行ってアクティブ・システムを完成させる。

で、このやり方をする場合には「外部パワーアンプ」選びにこだわれる。愛好家の多くはそこを利点として重んじて、このやり方にてシステム構築を実行している。

「モノラルパワーアンプ」にて「アクティブ・システム」が組まれたオーディオカーの一例（フォーカル・デモカー）。

◆上級「モノラルパワーアンプ」を活用することで、究極的なシステムを完成可能に！

なお単体DSPを使ってアクティブ・システムを組むときには、パワーアンプをどう使うかも思案のしどころとなる。というわけで前回の記事ではどのような使い方があるのかを説明したが、実はもう1つ究極的なやり方が存在している。それは、「モノラルパワーアンプを使う」というものだ。

市販の外部パワーアンプの中には、音にこだわったハイグレードなモノラルパワーアンプがいくつかリリースされていて、それを活用すると各chの信号増幅を別体の外部パワーアンプにて行うアクティブ・システムを組み上げられる。

ちなみにこのやり方で得られる最大のメリットは、「チャンネルセパレーション」が良くなることだ。なお前回の記事の中で、2台の同じ「2chパワーアンプ」を用意してそれらを「左右使い」すると左右のチャンネルセパレーションが良くなると説明したが、モノラルパワーアンプにてアクティブ・システムを組む場合にはその利点がさらに研ぎ澄まされ、一層の高音質再生を期待できるようになる。

「モノラルパワーアンプ」にて「アクティブ・システム」が組まれたオーディオカーの一例（フォーカル・デモカー）。

◆信号制御の段から理想的な“chセパレーション”環境を獲得可能なやり方もある！

ただし、実行のハードルはさらに高まる。そのようにして使うことが想定されているモノラルパワーアンプは高価なことが多く、かつ必要台数も多くなるのでコストがかさみがちとなる。

そして、セッティングの難易度も上がる。パワーアンプのそれぞれの入力ボリュームの設定等々、もろもろのバランスを取るのが難しくなりがちだ。

ところで、この発展形的なシステム形態も存在している。それは単体DSPも各chごとに1台ずつあてがう、というものだ。そのような使い方が想定されている単体DSPが国産ハイエンドカーオーディオブランドのビーウィズから発売されている。それを使うと信号を制御する段から各chの回路を別体化できるので、chセパレーションのさらなる向上を期待できるのだ。

今回は以上だ。次回は複雑なスピーカーレイアウトを敷くやり方について説明する。乞うご期待。