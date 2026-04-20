まずは一番の問題点を改善！ となると…やるべきはアンプDSPの導入［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

純正オーディオシステムの音に物足りなさを覚えているのなら、システムアップを検討しよう。ここでは、その具体的かつ有効な初級プランを全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している。

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今回は、福岡県粕屋町にて店舗を構える実力ショップ、『エモーション』の橋本さんに話を訊いた。

◆アンプDSPを追加すれば、音楽を聴くときに「純正メインユニット」を切り離せる！

早速エモーションの橋本さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めしています。なぜなら、もっとも大きな問題点を改善できるからです。純正カーオーディオシステムが抱えている最たる問題点は、“メインユニットの音が良くないこと”です。特に最近は、純正メインユニットから出力される音声信号にさまざまなエフェクトがかけられている車種が増えています。それが諸悪の根源です。

でもパワーアンプ内蔵DSPを追加すれば、それにスマホなりDAPなりをダイレクトに繋ぐことでシステムの最上流からスピーカーの手前までを刷新できます。こうすれば音楽を聴くときには純正メインユニットを切り離せるので、音がガラリと良くなります。

なお純正メインユニットを市販品へと交換できるのであれば、そうするのも手です。しかし交換できない車種が増えていて、となるとパワーアンプ内蔵DSPを追加するしか策はありません」

『エモーション（福岡県粕屋町）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆純正スピーカーにも問題があるけれど、先に手を付けるべきはそこではない！

「ちなみに、純正スピーカーにも問題があります。純正スピーカーにはかけられているコストが微々たるものなので、多くを期待できません。ですのでスピーカーを換えても、もちろん音は良くなります。しかしそれをするのは、アンプDSPを追加した後で良いです。より問題として大きいのは純正メインユニットの方ですから、それを使わない決断を先にするべきです。

ところでこのことをお客様にご説明する際には、数値化してお話しています。純正オーディオシステムのポテンシャルを“ゼロ”として、スピーカーを交換することでレベルは“10”上がります。しかしパワーアンプ内蔵DSPを追加すればレベルは“20”上がります。

そしてそこからスピーカーを換えると、さらにレベルが“20”上がります。DSPを入れて緻密なサウンドチューニングを行える状況下にスピーカーを置くことで、一層その性能を引き出せるんです」

『エモーション』（福岡県粕屋町）

◆機種選びの際にチェックすべきポイントは、主には2つ！

「ところでパワーアンプ内蔵DSP選びにおいては、見極めるべきポイントが2つあります。1つは、スマホやDAPをスムーズに接続できるかどうか。スマホやDAPを繋ぐのにコストがかかってしまうのは、上手くありません。

もう1つはダイレクトに繋いだスマホやDAPで音楽を聴いているときに、純正メインユニットのナビ音声を割り込ませることができるかどうか。スマホやDAPの音楽を再生しているときでも、純正メインユニットのナビ音声は聞けた方が良いですから。

具体的には、エントリーグレードであればザプコの『HB 46 ll 4A』（税込価格：5万5000円）が、ボリュームゾーンのモデルではゴールドホルンの『DSPA 810PRO V2.0』（税込価格：13万2000円）がお薦めです」

エモーションの橋本さんから訊いた話は以上だ。お近くなら、ぜひお店まで♪