ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

最新機種の“魅力”を解剖！ 使い勝手と画質にさらに磨きがかかった『彩速ナビ』の実力を検証！［メインユニット最前線］

ケンウッド・彩速ナビ MDV-MX12F
  • ケンウッド・彩速ナビ MDV-MX12F
  • ケンウッド・彩速ナビ MDV-M912L
  • ケンウッド・彩速ナビ MDV-M812F

メインユニット」に何を使うかで、使い勝手から音の良し悪しまでが変化する。なお、昨今は純正のそれを取り外せない車種が増えつつあるが、交換できるのであれば換えない手はない。当連載ではそれを推奨し、市販メインユニットの最新事情を解説している。

【画像全3枚】

◆最新機種への交換で、使い心地が一気にアップ！

現在は、メーカーごとの最新機種の動向を1社ずつ解析している。前回からは「AV一体型ナビ」の各社のラインナップ分析を開始した。今回はケンウッドの最新機種のストロングポイントを分析する。

さて、ここにきて「ディスプレイオーディオ」の支持率が上がり、長きにわたってメインユニット市場にて主役を張ってきたAV一体型ナビは勢いをやや失いつつある。

とはいえ「ナビは車載専用機が良い」と考えるドライバーはまだまだ多く、実際、車載専用機は地図も見やすく操作性も高いがゆえに、これを使うメリットは依然大きい。そして、今でも進化が継続中で、最新機種へと交換すれば数年前のモデルと比べて使い心地がぐっと高まる。

では、ケンウッドではどうなのかを見ていこう。ケンウッドも早くからAV一体型ナビを手掛けてきたブランドの一つだが、2011年に『彩速ナビ』の初代モデルを発売し、以後同シリーズはAV一体型ナビ市場の中で独特の存在感を放ち続けてきた。

ケンウッド・彩速ナビ MDV-M912Lケンウッド・彩速ナビ MDV-M912L

◆起動＆操作レスポンスの速さと画質の高さ、さらには手頃さを武器にブレイク！

なお、初代の彩速ナビが登場した当時のAV一体型ナビは、“HDDタイプ”である場合が多かった。しかし、彩速ナビは“メモリータイプ”としていて、結果、起動が速く操作レスポンスもスムーズだった。そして、画質の美しさも特長としていたがゆえに彩速ナビと命名されていたわけだ。しかも比較的リーズナブルであることも特長としていて、登場後早くから一定の支持を集めた。

そして、その後は、いち早く“ハイレゾ音源”のネイティブ再生を可能とし、「音の良いナビ」としても輝きを放った。

それらの利点は、現行モデルでもいかんなく発揮されている。では、最新機種の状況を分析していこう。彩速ナビの2025年モデルは、ハイエンドラインの「TYPE M」とスタンダードグレードの「TYPE L」の2グレード展開となっている。

ちなみに2025年モデルとなり、TYPE Mのラインナップが厚くなり（全7機種）、TYPE Lは編成がシンプル化されている（7型の2機種を擁するのみ）。

ケンウッド・彩速ナビ MDV-M812Fケンウッド・彩速ナビ MDV-M812F

◆トップエンド機では「Mini LEDバックライト方式」を初搭載し、高画質を実現！

そして、TYPE Mは2025年モデルとなり、さらなる進化を遂げている。ハイライトはトップエンドモデルの「MDV-MX12F」だ。当機は、彩速ナビ史上初となる10V型のフローティング大画面が搭載されているのだが（これまでは9V型が最大サイズ）、そのディスプレイに「Mini LEDバックライト方式」が採用されていて、とにもかくにも画質が高い。より高いコントラスト比が実現され、映像の鮮明さが大幅に向上している。

その上で、TYPE Mの全機は、スマホ連携力が高められている。まずは、「Apple CarPlay」と「Android Auto」のワイヤレス接続が可能で、またミラーリングもワイヤレスにて行える。つまり、スマホを連携させるときに充電以外でケーブルは不要だ。

なお、TYPE Mの機種展開は以下のとおりだ。10V型フローティングモデル、9V型フローティングモデル＆インダッシュモデル、8V型フローティングモデル＆インダッシュモデル、そして7V型のワイドモデルと180mmモデルが用意されている。

今回は以上だ。次回はカロッツェリアのAV一体型ナビの最新ラインナップを分析する。お楽しみに。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ メインユニット最前線

ケンウッド

カーオーディオ

カーナビ、ナビゲーション

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES