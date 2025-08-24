ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

軽ワゴンの走りを変える！ ブリッツ、新型『ムーヴ』『ステラ』用スロコンとターボ車ブーストアップパーツを発売

ブリッツ パワスロ　ダイハツ・ムーヴ装着例
  • ブリッツ パワスロ　ダイハツ・ムーヴ装着例
  • ブリッツ パワスロ
  • ブリッツ パワコン　ダイハツ・ムーヴ装着例
  • ブリッツ パワコン
  • パワーチェックグラフ：ダイハツ・ムーヴ 最高出力 約6.2PS、最高トルク 約5.4Nm アップを実現

ブリッツが販売するスロットルコントローラー製品「Power Thro（パワスロ）」とターボ車ブーストアップ製品「Power Con（パワコン）」ダイハツ『ムーヴ』（LA850S, LA860S 2025年6月～）およびスバル『ステラ』（LA850F, LA860F 2025年6月～）の適合が追加された。

パワスロはアクセルレスポンスを自在に制御可能とする「Thro Con（スロコン）」機能にくわえて、パワーアップも実現した製品。ターボ車のブースト圧をより最適に制御し、アクセル開度に応じたトルク特性を発揮するパワーコントロール制御により、従来型のスロットルコントローラーでは実現できなかったパワーアップを可能にしている。

ブリッツ パワスロブリッツ パワスロ

アクセル開度、経過時間より制御MAPを自動選択する「AUTOモード」5モード、燃費重視の「ECOモード」5モード、段付きのないスムーズな加速を目指したノーマル＋αの「SPORTモード」10モードの20モードに加え、ブースト圧によるエンジン負荷率をスロコンにフィードバックして、スロコンの制御に反映させる「スマートモード」5モードの合計25モードを搭載。制御方法と特性が異なる多彩なモードで、ドライバーの好みにあった走行フィーリングを実現する。

標準搭載の25モードのほか、別売の「THRO CONスクランブルスイッチ」（税込2750円）を接続することで、スクランブルモードが使用可能。スクランブル時間は「30秒」「180秒」「常時」の3種類から設定が可能になる。ムーヴ/ステラ用のパワスロの税込み価格は5万9400円となっている。

ブリッツ パワコンブリッツ パワコン

パワコンはターボ車のブースト圧を最適に制御することにより、スムーズなブーストアップとパワーアップを実現。セッティングは車種ごとの専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのブーストアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられる。

完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要、エンジンルーム内で完結することにより簡単に取り付けが可能。複雑な設定は不要で、取り付け後からすぐにパワーアップ。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱されている。ムーヴ/ステラ用のパワコンの税込み価格は3万9600円となっている。

なお、すでにブリッツ製「スロコン」を装着しているユーザーは「Thro Con-Power Con接続ハーネス」（税込3300円）を導入することで、スロコンとパワコンの機能を連動させることが可能になる。

ブリッツ パワコン　ダイハツ・ムーヴ装着例ブリッツ パワコン　ダイハツ・ムーヴ装着例
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

ダイハツ ムーヴ

スバル ステラ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES