軽ワゴンの走りを変える！ ブリッツ、新型『ムーヴ』『ステラ』用スロコンとターボ車ブーストアップパーツを発売

ブリッツが販売するスロットルコントローラー製品「Power Thro（パワスロ）」とターボ車ブーストアップ製品「Power Con（パワコン）」にダイハツ『ムーヴ』（LA850S, LA860S 2025年6月～）およびスバル『ステラ』（LA850F, LA860F 2025年6月～）の適合が追加された。

パワスロはアクセルレスポンスを自在に制御可能とする「Thro Con（スロコン）」機能にくわえて、パワーアップも実現した製品。ターボ車のブースト圧をより最適に制御し、アクセル開度に応じたトルク特性を発揮するパワーコントロール制御により、従来型のスロットルコントローラーでは実現できなかったパワーアップを可能にしている。

ブリッツ パワスロ

アクセル開度、経過時間より制御MAPを自動選択する「AUTOモード」5モード、燃費重視の「ECOモード」5モード、段付きのないスムーズな加速を目指したノーマル＋αの「SPORTモード」10モードの20モードに加え、ブースト圧によるエンジン負荷率をスロコンにフィードバックして、スロコンの制御に反映させる「スマートモード」5モードの合計25モードを搭載。制御方法と特性が異なる多彩なモードで、ドライバーの好みにあった走行フィーリングを実現する。

標準搭載の25モードのほか、別売の「THRO CONスクランブルスイッチ」（税込2750円）を接続することで、スクランブルモードが使用可能。スクランブル時間は「30秒」「180秒」「常時」の3種類から設定が可能になる。ムーヴ/ステラ用のパワスロの税込み価格は5万9400円となっている。

ブリッツ パワコン

パワコンはターボ車のブースト圧を最適に制御することにより、スムーズなブーストアップとパワーアップを実現。セッティングは車種ごとの専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのブーストアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられる。

完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要、エンジンルーム内で完結することにより簡単に取り付けが可能。複雑な設定は不要で、取り付け後からすぐにパワーアップ。取り付けに必要なショートパーツは全て同梱されている。ムーヴ/ステラ用のパワコンの税込み価格は3万9600円となっている。

なお、すでにブリッツ製「スロコン」を装着しているユーザーは「Thro Con-Power Con接続ハーネス」（税込3300円）を導入することで、スロコンとパワコンの機能を連動させることが可能になる。

ブリッツ パワコン ダイハツ・ムーヴ装着例