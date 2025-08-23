ブリッツのコアタイプ・エアクリーナーシリーズ各種に新型『ムーヴ』『ステラ』が適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の「カーボンパワー・エア・クリーナー」「アドバンス・パワー・エア・クリーナー」など、車種別コアタイプ・エアクリーナーシリーズ各製品に適合車種が追加された。

今回適合が追加されたのは、ダイハツ『ムーヴ』（LA850S, LA860S 2025年6月～）およびスバル『ステラ』（LA850F, LA860F 2025年6月～）の2車種4型式。いずれも「KF-VET」エンジン搭載車となっている。

カーボンパワー・エア・クリーナー

「カーボンパワー・エア・クリーナー」はステンレスメッシュフィルターを採用。カーボンシールドが吸入空気温度上昇を抑制し、シールドをカーボン製にすることでシールド自体の発熱も抑制。カーボンシールドとレッドアルマイトパーツがエンジンルームのドレスアップに貢献。税込み価格は5万5000円。

「アドバンス・パワー・エア・クリーナー」もステンレスメッシュフィルターを採用。ファンネル付き可変クーリングシールドにより熱の影響を最小限に抑え、安定した吸気温度を実現。シャープなエンジン音と吸気サウンドを実現し、アルミ製シールドがエンジンルームでの存在感をアピール。税込み価格は4万8400円。

SUS・パワー・コア・タイプ・LM

「SUS・パワー・エア・クリーナー」はオールステンレスボディのエアクリーナー。吸入面積を最大にできる円錐型ボディを採用し、高い集塵効果と吸入効率を実現。シャープなエンジン音と吸気サウンドが楽しめるほか、洗浄すれば、何度でも新品の性能が復活する。税込み価格は3万3000円。

「SUS・パワー・コア・タイプ・LM」は乾式特殊繊維のエアフィルター。フィルター部はステンレスメッシュとの組み合わせで高い耐久性と強度を実現。また、フィルター部のみの取替交換が可能で、交換フィルターにはブルー・レッドが選択可能だ。税込み価格は2万8600円。