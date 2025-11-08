車検対応で排気効率も向上、ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」に『ムーブ』『ステラ』が適合

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、ダイハツ『ムーヴ』（LA850S 2025年6月～）/スバル『ステラ』（LA850F 2025年6月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツ「ニュルスペック・カスタムエディション」

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC） ダイハツ・ムーヴ（LA850S）装着例

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

ムーブ/ステラ用ではテール部品（Φ108オーバル）によりフォージドカーボンテール（FC）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の3種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は2本。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ フォージドカーボンテール（FC）

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が16万8300円、チタンカラーテールセット（VSR）が11万1000円、ステンレステールセット（VS）が10万100円。また、交換用Φ108オーバルのテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは2本出しのためテールはいずれも2個必要だ。

マフラーの近接排気騒音は84dB（純正75dB）、最低地上高は158mm（フロントサイレンサー部）、重量は約9.7kg（純正5.4kg）、ターボ車・2WD専用、新制度適合となっている。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。