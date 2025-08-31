ブリッツの高性能オイルフィルターと純正置き換えエアフィルターに『ムーヴ』『ステラ』の適合が追加

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

チューニングパーツメーカーのBLITZ（ブリッツ）からダイハツ『ムーヴ』/スバル『ステラ』に適合する「レーシングオイルフィルター」「SUSパワー・エアフィルターLM」が新発売。

「レーシングオイルフィルター」は、エアクリーナー用フィルターでも実績をもつブリッツが手がける高性能オイルフィルターで、高いろ過性能が持続するDSF（Density Slope Filter）を採用。JIS規格インパルス耐久試験における規定以上の耐久性能を実現している。

フィルター自体の持つろ過性能を最大限に引き出すように車種別の専用設計がなされているほか、フィルター強度を高くする事であらゆる負荷条件の中で高水準に対応している。

ブリッツの高性能オイルフィルターと純正置き換えエアフィルターに『ムーヴ』『ステラ』の適合が追加ブリッツの高性能オイルフィルターと純正置き換えエアフィルターに『ムーヴ』『ステラ』の適合が追加

今回適合が追加されたのは、ダイハツ・ムーヴ（LA850S, LA860S 2025年6月～）およびスバル・ステラ（LA850F, LA860F 2025年6月～）の2車種4型式。ターボ車/NA車共通で、税込み価格は3630円。

「SUSパワー・エアフィルタLM」は、同社コアタイプエアクリーナー製品「SUSパワーコアタイプ」でも実績の高い、繊維フィルターとメッシュの組み合わせを採用した純正交換タイプの製品。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより、高い耐久性／強度を実現している。

ブリッツ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を発揮し、ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造のフィルターにより、純正品の3層構造に対して低い圧損と吸入効率のアップも実現。また、フィルター部に鮮やかなブルーを採用したことで、エンジンルーム内のファッション性もアップする。

こちらはエンジンの種類により2タイプで販売され、ターボ車用が税込み8030円・NA車用は5390円となっている。

