シビック タイプRを“重低音仕様”に！床下3アンプの実力【Pro Shop インストール・レビュー】by サウンドステーション AV Kansai 堺店 前編

3台のオーディオカーを持つ平野さん。シビック タイプRでは切れの良さと重低音を両立し、大阪のAV Kansai堺店で理想形を組み上げた。

◆ラゲッジフロア下のスペースをフルに使って

パワーアンプ×3台、DSPなどを整然とレイアウト

オーディオカーを複数台持ちする平野さん。シビック タイプRでは低音の強化と歯切れの良いサウンドがテーマになった。

ラゲッジスペースのフロア下スペースを巧みに用いて、パワーアンプ×3台、DSP、その他機器類を納めている。

大型パワーアンプのARCオーディオARC1000.4×2台を中心に、スペース効率を考えたレイアウトが施された。

シビック タイプRオーナーの平野さんは、このクルマを含めて3台の車両を所有し、そのいずれにもテーマを持たせたオーディオシステムをインストールする。3台のオーディオカーの中でシビック タイプRは「低音重視」「歯切れの良いサウンド」を追求することに主眼を置き、システムとインストールを作り込んだ。

ラゲッジを見ると2台の大型パワーアンプと各ユニットが、フロア下スペースに整然と収められている。中でも平野さんがこだわったのはARCオーディオのパワーアンプであるARC1000.4だ。サウンドの要となるパワーアンプで歯切れの良い音を引き出すには、ダンピングファクターに優れたこのアンプが最適だと判断して導入。フロントスピーカーを2台の4チャンネルアンプでドライブし、サウンドのキレと厚みのある低音再生を生み出している。

ラゲッジの床下スペースにはフラットなアンプラックを組み、ARCオーディオの2台のパワーアンプを中心に、サブウーファー用パワーアンプのオーディソンSR1.500、さらにヘリックスのDSPであるDSP ULTRAなどをインストールしている。

◆ミッドバスの中低域の鳴りや歯切れの良さは

厳選したパワーアンプとの組み合わせで引き出す

スピーカーのポテンシャルを存分に引き出すためにダンピングファクターの高いモデルとして選んだのがARC1000.4だった。

グラウンドゼロのサブウーファーをパワフルにドライブするために、オーディソンのSR1.1500をシステムに組み入れた。

ヘリックスのDSP ULTRAがシステムの司令塔としての役割を担う。上部に取り付けられているのはオーディソンのB-CON。

フロア下のスペースの温度管理を徹底するために前後方向にファンが取り付けられ吸気／排気の空気の流れを作っている。

低音重視と歯切れの良いサウンドをテーマに掲げた平野さんは、特にミッドバスの鳴りに注力した。先に紹介したARC1000.4をパワーアンプに選び、ミッドバスのポテンシャルをフルに引き出して中低域を充実させているのが特徴だ。ベースとして鳴りの良いフロントスピーカーを選び、そのスピーカーを最大限に働かせる思想でパワーアンプを組み合わせた。ベテランオーナーらしいシステムデザインと言えるだろう。

一方、ラゲッジ左サイドでサブウーファーをドライブするのはオーディソンSR1.500だ。低音重視のために導入したグラウンドゼロのサブウーファーを、力強く鳴らし切るアンプとして採用した。こうして鳴りの良さを引き出したサブウーファーは、先に紹介したミッドバスとのつながりも良く、低音再生の満足度を高めている。

DSPにはヘリックスのDSP ULTRAをチョイス。さらにBluetooth（ブルートゥース）環境を整えるため、オーディソンのB-CONも装備した。普段使いから、ここ一番の高音質まで対応するシビック タイプRのカーオーディオシステムが完成した。

◆車両重量に配慮してサブウーファーを選び

重低音重視のサウンド傾向を見事に実現した

フロアボードを被せるとフラットなフロアになる。上部には右サイドにウーファーボックスが設置されるシンプルな作り。

ウーファーユニットには重低音重視の選択からグラウンドゼロのGZPW10SQを用いる。望み通りの迫力の低音再生を可能にした。

ラゲッジにフロアボードを被せると、上部に見えるのはサブウーファーのみとなる。積載スペースも残し、荷室の実用性もある程度は確保。サブウーファーにはグラウンドゼロのGZPW10SQをチョイスした。このクルマのテーマである低音重視を体現するユニットとして、オーナーもお気に入りだという。

「当初は別のサブウーファーで12インチ×2発を考えていたんですが、仮に設置してみたところかなりの重量で車高が下がってしまったんです。車検も心配になったので、鳴りの良いグラウンドゼロのこちらのユニットを1発使ったシステムに決定しました」

低音の増強に徹底してこだわったオーナーの思いが伝わってくるエピソードだ。こうして選んだ重低音重視のサウンドが楽しめるグラウンドゼロのサブウーファーは、実際に取り付けて鳴らしてみると「低音がすごく出ている」ことを実感できたという。

望み通りのサウンドを引き出すため、ユニットをひとつひとつ厳選して組み合わせていく平野さん。次回の後編ではコクピット周りのインストールや、ユニット選びの考え方などについても紹介していくことにしよう。

