レンジローバー スポーツの完成形！ 全身カーボンで武装した「SVカーボン」が世界初公開へ

レンジローバー スポーツ SVカーボン
ランドローバーが、『レンジローバー スポーツ』の「SVカーボン」を8月13日、米国の「モントレーカーウィーク2025」で世界初公開する。

同モデルは、レンジローバー スポーツSVおよびSVブラックと並ぶラインナップの完成形として位置づけられ、軽量パフォーマンスの究極の表現として、カーボンファイバー仕上げと専用カラーを特徴とする。

エクステリアには、アクティブクアッドエキゾーストを囲むステルス調のカーボンファイバーディテールを含むフォージドカーボンエクステリアパックを標準装備。オプションで、特徴的な斜め織りパターンのツイルカーボン仕上げや、露出カーボンファイバーボンネットも選択可能だ。

足回りには軽量23インチ鍛造アルミホイールとアノダイズドブラックブレーキキャリパーを装備。さらなる軽量化を求める顧客には、超軽量23インチカーボンファイバーホイールもオプションで用意される。究極のブレーキ性能を求める場合は、ブルー、イエロー、カーボンブロンズ、ブラックのキャリパーが選択できるカーボンセラミックブレーキも利用できる。

インテリアでは、エボニー、ローズウッド/エボニー、ライトクラウド/エボニーのパーフォレーテッドウィンザーレザーシート、またはレザーフリーオプションとしてシンダーグレー/エボニーのウルトラファブリックス素材シートから選択可能。フォージドカーボンディテールがシートバックとダッシュボードに施され、ツイルカーボン仕上げも選択できる。

パワートレインには、カーボンファイバー製SVエンジンカバーが装着された635ps、800Nmの4.4リットル ツインターボV8マイルドハイブリッドガソリンエンジンを搭載。最高速度290km/hの性能を実現している。

レンジローバー スポーツSVは、史上最もパワフルでダイナミックなレンジローバー スポーツとして、コーナリング、加速、ブレーキング時の最大限の安定性を提供するピッチ・ロール制御付き油圧連結エアサスペンションを特徴とする6Dダイナミクスサスペンションなどの性能向上技術を搭載している。

《森脇稔》

