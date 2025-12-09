ディフェンダー最強「OCTA」がベース、『ダカール D7X-R』発表…ダカール・ラリー2026に挑む

ランドローバーのモータースポーツ部門「DEFENDER Rally」は、2026年1月に開催されるダカール・ラリーでの競技デビューに先がけて、『ディフェンダー・ダカールD7X-R』を公開した。

【画像】ディフェンダー・ダカール D7X-R

世界で最も過酷なラリーレイドのダカール・ラリーに、3組のトップドライバーとコ・ドライバーのチームが挑む。ダカールのレジェンド、ステファン・ペテランセルとミカ・メッジェ、ロカス・バチュスカとオリオール・ビダル、そしてサラ・プライスとショーン・ベリマンの3組が、新たに就任したチーム・プリンシパルのイアン・ジェームスの指揮のもと、2週間にわたり80時間以上の競技走行と、約5000kmに及ぶタイムアタックを行うスペシャルステージに挑戦する。

ディフェンダー・ダカールD7X-Rは、スロバキアのニトラにあるDEFENDERの最先端施設の組立ラインで製造している。競技車両のボディシェルは、ベースとなる市販車両の仕様から変更してはならないという規定を遵守している。

2026年より導入される新たなStock(ストック)カテゴリーに関するFIA規定では、市販車両からの変更禁止事項と、変更可能な内容およびその方法が定められている。ディフェンダー・ダカールD7X-Rは、史上最もハイパフォーマンスな市販車『ディフェンダーOCTA』と同じ頑丈なD7xボディアーキテクチャ、トランスミッション、ドライブラインレイアウト、4.4リットルツインターボV8エンジンを継承し、さらに、FIA規定に準拠した持続可能な燃料を使用する。

ディフェンダー・ダカールD7X-Rは、砂漠の色彩や質感に着想を得て、荒々しく力強いデザインを採用した。新しい「Geopalette(ジオパレット)」は、ダカールの特徴、乾燥地帯の風景を表している。砂、石、アースカラーに、希少な砂漠の水から着想を得た「Aqua」のアクセントを組み合わせ、コントラストをもたせながらクリアな印象を生み出している。

Stockカテゴリーの規定では、ディフェンダーOCTAの主要要素の変更が制限されているが、競技仕様車両では、ダカール・ラリーおよびその後のW2RCラウンドで課される過酷な挑戦に対応するため、DEFENDER Rallyがさまざまな改良をしている。

ディフェンダー110と同じボディシェルを採用しているが、車両後部には専用の550リットルの燃料タンクを搭載し、長距離オフロードステージ(昨年の大会では最長で800km超)にも耐えうるようにしている。また、競技仕様のロールケージも備え乗員を保護する。

砂漠の厳しい環境に対応するため、35インチのタイヤパッケージを採用し、60mmのトレッド幅拡大と車高引き上げにより、グランドクリアランスを向上させている。

ディフェンダーOCTAのデザインDNAを継承しながらアプローチアングルとデパーチャーアングルを向上させるため、フロントとリアのボディワークを変更した。「OCTA」の延長されたホイールアーチはより際立ち、広くなったトレッド幅に対応するとともに、さらに力強いスタンスを実現している。レース中に予想される過酷な衝撃に耐えるために、ドアパネルはトリム加工をしてシルを追加し、アンダーフロアプロテクションを強化した。

サスペンションは、ディフェンダーOCTAの運動学的原理を継承し、オフィシャルショックアブソーバーパートナーのBILSTEINと共同開発。フロントにシングルコイルオーバー、リアにパラレルツインダンパーを使った高性能ダンパーシステムを採用している。DEFENDER Rallyのテストで開発・検証されたこのダンパーシステムは、最も過酷な条件下でパフォーマンスを発揮するとともに、550リットルという燃料タンク容量増加による重量増にも対応する。今回のパートナーシップは、市販車にもBILSTEINのダンパーを採用しているという既存の関係を基盤としている。BILSTEINは、Castrolをはじめ、ShackletonやAlpinestarsといった世界トップクラスのDEFENDER Rallyパートナー企業に名を連ねることになる。

V8エンジンには機械的な変更は加えていないが(ただしFIAのStockカテゴリー規定に基づき、エアインテークリストリクターにより出力を制限)、砂漠での過酷な高温環境に対応するため冷却パッケージは改良している。フロント面積を拡大し、グリルからのエアフローを最適化することで冷却性能を向上させており、市販車に搭載している3基のラジエーターに代わり、単一の大型ラジエーターを採用している。ラジエーター内のエアフローは、低速域での冷却をサポートする4基の12Vファンがサポートする。ボンネットも改良してより冷却を強化し、砂がエアインテークに侵入するのを防ぐよう粒子フィルターを追加した。また、ルーフにはライトポッドアクセサリーとキャビンエアインテークも追加している。

OCTAと同じ8速オートマチックトランスミッションを搭載しているが、ラリーレイド用に、低速域でのトルクを最大化するため、最終減速比を低く設定している。また、ベンチレーテッドディスク、フロント6ピストンおよびリア4ピストンのキャリパーを採用したラリー仕様専用のブレーキシステムを装備している。

電子機器は、過酷なラリー条件下での堅牢性を最大化するため、単一のモータースポーツ用制御ユニットで管理し、独自開発のレース対応キャリブレーションを採用している。また、DEFENDER Rallyチームは砂漠の砂丘で頻繁に発生するジャンプに対応するため、新たに「Flight Mode」を開発した。「Flight Mode」は、車両が浮いている間自動でエンジンからホイールへのトルク伝達を調整し、スムーズな着地と駆動系を保護をする。

車内には、FIA規格のナビゲーションシステムと速度・進行方向を表示するドライバー用ヘッドアップディスプレイ、さらにドライバーが設定可能なモータースポーツ用ダッシュボードを装備する。レイアウトとFIA規格の6点式シートベルトは、各レーシングドライバーに合わせて調整し、長時間にわたる運転でも高い快適性を確保する。

また、ドライバー用に8リットルの水やスペアホイール3本(後部座席の代わりに配置した新型ロールケージに固定)、工具キット、圧縮エア、必須のスペアパーツを積載する。さらに、一体型油圧ジャッキ2基により、車両の両側を持ち上げることが可能だ。

DEFENDER Rallyは、プロトタイプで6000km以上のオフロードテストを完了しており、2026年1月3日(現地時間)にサウジアラビアで開幕するダカール・ラリーでのデビューに向け、万全な体制で挑む。