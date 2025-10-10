ランドローバー中古車専門店、10月11日横浜にプレオープン…『ディフェンダー』が中心

インフィックスは、10月18日に同社7つ目の拠点として新店舗「THE GOOD NEIGHBOR CARS（ザ・グッドネイバーカーズ）」を横浜市都筑区にオープンする。

【画像】ランドローバー中古車専門店「THE GOOD NEIGHBOR CARS」

同店舗はランドローバーの中古車専門店として、『ディフェンダー』を中心に『レンジローバー』や『ディスカバリー』など幅広いモデルを展開する。

同社はこれまでROVERミニやBMWミニの中古車専門店「iR（イール）」を世田谷区と横浜市で運営し、ミニの中古車販売・買取で全国トップクラスの実績を誇っている。

「THE GOOD NEIGHBOR CARS」も「クルマ」を単なる移動手段ではなく、ランドローバーのある豊かなライフスタイルを彩るアイテムとして提案する。都市部で人気の「ディフェンダー90」を象徴的に打ち出しつつ、専門店ならではの幅広いラインナップでユーザーのニーズに応える。

店舗名には良き隣人を意味し、地域コミュニティやユーザーに親しまれる信頼関係づくりを重視する方針だ。

店舗は横浜市都筑区の牛久保交差点に面し、地下鉄センター北駅から徒歩7分の好立地にある。ショールームはランドスケーププロダクツが監修し、ブリティッシュタイルとウッドを活かしたモダンで落ち着いた空間に仕上がっている。

グランドオープン前のプレオープンは2025年10月11日から13日に実施され、ショールーム体験や在庫車両の商談・試乗・契約が可能となる。

店舗名はTHE GOOD NEIGHBOR CARS（ザ・グッドネイバーカーズ）。住所は横浜市都筑区牛久保西1-1-1だ。営業時間：10時～18時。定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）。

株式会社インフィックスは1999年1月に設立され、東京都世田谷区に本社を置く。