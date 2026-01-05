【ロボスタセミナー】無料ご招待枠有「2/18 量子コンピュータの進化と最新トレンド グリッドが語る現状と社会実装までのプロセス」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『「量子コンピュータの進化と最新トレンド」グリッドが語る現状と社会実装までのプロセス』を2026年2月18日（水）に開催します。

開催日時：2026年2月18日（水）15:00～16:20

申込締切：2026年2月16日（月）正午

参加費：通常1名につき15,500円（税込）

※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加（セミナー資料ダウンロード特典つき:資料のご提供がある場合）や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます（一部、期限付き配信あり）【3ヶ月無料キャンペーン実施中】。この機会にぜひご登録ください。（いつでも解約可能）。

＜ゲスト講師＞

株式会社グリッド 代表取締役社長 曽我部 完 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーは、グリッドの曽我部社長にご登壇いただき、量子コンピュータ業界の2025年総括、2026年に向けたトレンドと最新動向、量子関連の最新技術、日本の研究開発の状況と米中との比較などについて約30分間ご講演いただきます。

講演の後は、ロボスタ編集長・神崎との対談を予定。量子コンピュータの基礎、量子コンピュータ登場後に懸念される暗号技術の崩壊と対策、量子とレガシーコンピュータの共存など、気になるテーマを深掘り。視聴者からの質疑応答コーナーも設けています。

まだまだ一般に知られていない量子コンピュータの基礎から現在地、最新動向や将来像など、わずか1時間あまりで把握できる貴重な機会です。ぜひふるってご参加ください。

１．グリッドの紹介、事業概要、実績

２．グリッドとインフラ連携の実績紹介

３．量子コンピュータに関わる論文の紹介

４．AI最適化×社会インフラ×量子コンピュータ

５．量子コンピュータの概要と現状、未来のマイルストーン

６．量子技術とアニーリング

７．量子コンピュータの課題と問題点

８．2025年の量子コンピュータ、世界の注目ニュースと技術の振り返り

９．超電導方式とイオントラップ方式

１０．日本の量子コンピュータ研究や開発の状況

１１．米中との比較、日本の打ち手

１２．2026年以降の業界展望

１３．質疑応答

プロフィール

曽我部 完 氏

株式会社グリッド 代表取締役社長

株式会社日比谷花壇入社後、業界に先駆けたeコマースを導入し新規ネットワーク事業に従事。その後、物流アウトソーシングサービスを経て、2009年に、新たにグリッドを創業。国内では稀有な機械学習／深層学習AI開発プラットフォームを独自開発。生活を支える基盤である社会インフラの変革を通じて、さまざまな社会課題の解決に取り組む。AIの更なるブレークスルーを生み出す事を目指し、最前線で活動している。

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

