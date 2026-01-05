【ロボスタセミナー】無料ご招待枠有「2/18 量子コンピュータの進化と最新トレンド グリッドが語る現状と社会実装までのプロセス」

ホーム プレミアム ビジネス 記事

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『「量子コンピュータの進化と最新トレンド」グリッドが語る現状と社会実装までのプロセス』を2026年2月18日（水）に開催します。

開催日時：2026年2月18日（水）15:00～16:20
申込締切：2026年2月16日（月）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加（セミナー資料ダウンロード特典つき:資料のご提供がある場合）や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます（一部、期限付き配信あり）【3ヶ月無料キャンペーン実施中】。この機会にぜひご登録ください。（いつでも解約可能）。
-----------------------------------------------------------------------------------------



＜ゲスト講師＞
株式会社グリッド 代表取締役社長 曽我部 完 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーは、グリッドの曽我部社長にご登壇いただき、量子コンピュータ業界の2025年総括、2026年に向けたトレンドと最新動向、量子関連の最新技術、日本の研究開発の状況と米中との比較などについて約30分間ご講演いただきます。
講演の後は、ロボスタ編集長・神崎との対談を予定。量子コンピュータの基礎、量子コンピュータ登場後に懸念される暗号技術の崩壊と対策、量子とレガシーコンピュータの共存など、気になるテーマを深掘り。視聴者からの質疑応答コーナーも設けています。
まだまだ一般に知られていない量子コンピュータの基礎から現在地、最新動向や将来像など、わずか1時間あまりで把握できる貴重な機会です。ぜひふるってご参加ください。

１．グリッドの紹介、事業概要、実績
２．グリッドとインフラ連携の実績紹介
３．量子コンピュータに関わる論文の紹介
４．AI最適化×社会インフラ×量子コンピュータ
５．量子コンピュータの概要と現状、未来のマイルストーン
６．量子技術とアニーリング
７．量子コンピュータの課題と問題点
８．2025年の量子コンピュータ、世界の注目ニュースと技術の振り返り
９．超電導方式とイオントラップ方式
１０．日本の量子コンピュータ研究や開発の状況
１１．米中との比較、日本の打ち手
１２．2026年以降の業界展望
１３．質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※セミナー資料の配布はありません。

プロフィール

曽我部 完 氏
株式会社グリッド 代表取締役社長

株式会社日比谷花壇入社後、業界に先駆けたeコマースを導入し新規ネットワーク事業に従事。その後、物流アウトソーシングサービスを経て、2009年に、新たにグリッドを創業。国内では稀有な機械学習／深層学習AI開発プラットフォームを独自開発。生活を支える基盤である社会インフラの変革を通じて、さまざまな社会課題の解決に取り組む。AIの更なるブレークスルーを生み出す事を目指し、最前線で活動している。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、質問の投稿ページを準備いたします。
　ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

