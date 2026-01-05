【ロボスタセミナー】無料ご招待枠有「2/10 温かいテクノロジー レジリエンスを上げるウェルビーイングテック GROOVE X」

ホーム プレミアム ビジネス 記事

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『温かいテクノロジー レジリエンスを上げるウェルビーイングテック GROOVE X』を2026年2月10日（火）に開催します。

開催日時：2026年 2月10日（火）15:00～16:20
申込締切：2026年 2月6日（金）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加（セミナー資料ダウンロード特典つき:資料のご提供がある場合）や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます（一部、期限付き配信あり）【3ヶ月無料キャンペーン実施中】。この機会にぜひご登録ください。（いつでも解約可能）。
＜ゲスト講師＞
GROOVE X 株式会社 代表取締役社長 林 要 氏

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーは、林氏にご登壇頂き、GROOVE X創業の背景、LOVOT開発の思想、身体性と感情デザインの要点、人がロボットを“仲間”として受け入れる条件、人とロボットの関係性が社会にもたらす価値についてご講演いただきます。また、近年注目が高まるヒューマノイドについて、林CEOの視点から、技術評価、AI学習（VLA・模倣学習）、身体表現、社会実装の課題、受容性、人間とロボットの未来像といったテーマを深掘りします。
林CEOのご講演（約40分）の後、ロボスタ編集長・神崎洋治との対談、視聴者からのQ&Aセッション（Slidoを使用）を予定しています。

１．GROOVE Xの創業とLOVOTの誕生
２．LOVOTの技術解説 人と触れあい愛情を育むデザイン
３．LOVOTが示した「愛着のデザイン」
４．パートナーロボット市場に向けた取り組み(消費者向け)とブランド構築
５．他企業との連携コラボ
６．企業向け市場への展開
７．自動車工学から学んだ知見（F1やLFAの経験/実績/ノウハウ）
８．人間中心デザイン（Pepper、LOVOT）
９．機械としてではなく“存在”としてのロボット
１０．身体性の再定義：ロボットに必要な生物らしさとは何か
１１．「人とロボットの新しい関係性」と「ロボットの社会実装への思想」
１２．新技術と可能性：LLM、VLA、模倣学習がもたらす新しい可能性
１３．質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※セミナー資料の配布と見逃し配信はありません。

プロフィール

林要氏
GROOVE X 株式会社　代表取締役社長

1973年愛知県生まれ。1998年トヨタ自動車入社、スーパーカー「LFA」やF1の空力開発に携わったのち、量産車開発マネジメントを担当。 2012年ソフトバンクに入社し、「Pepper」プロジェクトに参画。 2015年、GROOVE X株式会社創業。 2018年12月、家族型ロボット『LOVOT（らぼっと）』を発表し、翌2019年出荷開始。CES2020にて「INNOVATION AWARD」を受賞の他、『Refinery29』のBEST OF CES、グッドデザイン金賞、WELLBEING AWARDSモノ・サービス部門GOLDインパクト賞等、受賞多数。著書に2023年5月発売の『温かいテクノロジー みらいみらいのはなし』等。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、質問の投稿ページを準備いたします。
　ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

