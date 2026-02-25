ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

注目はフィジカルAI と自動運転…世界最大級のAIカンファレンス「GTC 2026」をNVIDIAが開催　3月16～19日

AIの進化は「生成AI」の爆発的普及を経て、いま世界の注目は「現実世界を動かすAI」――すなわち「フィジカルAI」へと移行している。

その最先端技術が集結するイベントが、シリコンバレーで開催されるNVIDIA主催のGPUおよびAIの世界最大級カンファレンス「GTC 2026」だ。

生成AI、AIエージェント、最新GPU、データセンター、AIプラットフォーム、ロボット、自動運転、産業DXなど、多岐にわたる分野でトップリーダーたちは次の時代をどう描くのか。2026年のGTCは、AIが社会実装フェーズへと本格移行する中で、その方向性を占う重要な転換点となるだろう。

開催期間は2026年3月16日～19日（現地時間、ワークショップは3月15日）。注目の基調講演は、日本時間3月17日（火）午前3時～5時に予定されている。


GTC 2026は世界最大級のGPUとAIカンファレンス

GTC（GPU Technology Conference）は、NVIDIAが主催する世界最大級のAI・コンピューティングカンファレンスである。基調講演、技術セッション、展示ブース、ワークショップ、ネットワーキングなどで構成され、米国現地開催とオンライン配信のハイブリッド形式で実施される。

AI研究者や開発者、投資家、大手企業、スタートアップまで、製造、物流、小売、金融、医療、都市、モビリティなど、あらゆる産業分野からの参加が見込まれている。

2026年は特に、「フィジカルAI」「ロボティクス」「自動運転」「AIエージェント」「次世代生成AIインフラ」「グラフィックス」などが注目テーマとなりそうだ。

NVIDIAとGoogle Deepmind（Google研究所）との対談、ディズニーリサーチ、テスラ、ポルシェなど先進企業や、スタンフォード大学やトロント大学など学会からの登壇が予定されている

ロボットと自動運転の進展

ロボティクスと自動運転は、NVIDIAは今まで長年に渡って開発を投資し、主導してきた戦略分野であり、まさに「フィジカルAI」の中核だ。

【ロボット領域】

【自動運転】

What’s Next in Robotics?

■The Future of AI-Defined Vehicles

生成AIは「第2世代」へと移行、実装と効率化の競争へと移行している。主な焦点は「マルチモーダル基盤モデルの高度化」「エージェント型AIの実装」「推論コストの最適化」「省電力化」「エンタープライズ向けAI基盤」などがあげられるだろう。

今回のGTCでは「クラウドAIからエッジAIへ」「ソフトウェアからフィジカルへ」、その方向性が示される舞台になるだろう。

日本からもオンラインで参加できる

現地サンノゼ（米シリコンバレー）で参加すれば、ヒューマノイドを含む最新AIロボットや自動運転、生成AIエージェントのデモ展示や技術展示、多数の講演を生で見ることができる（既に「カンファレンスパス (4日間)」は完売し、「カンファレンス パス (1日)」と展示のみのパスは購入可能）。
ただ、現地に行けなくても、日本からは以下の方法で参加できる。まずはフアンCEOの基調講演（日本時間 3月17日 午前3時～）だが、その他のセッションにも注目したい。

・基調講演のライブ配信
・多くのセッションのアーカイブ視聴

言語は英語が中心だが、基調講演は後日字幕付き動画が公開されるケースも多い。オンラインを含めて事前登録制だ（公式サイトから無料／一部有料プログラムあり）。

GTC 2026 公式サイト

《ロボスタ編集部》

