SDV開発を加速するSIL/HIL統合テストソリューション、dSPACEが紹介へ…CES 2026

dSPACEのSDVソリューション（イメージ）
自動車開発向けシミュレーション・検証ソリューションを手がけるdSPACEは、2026年1月6日から9日までラスベガスで開催されるCES 2026において、ソフトウェア定義車両（SDV）開発を効率化するエンドツーエンドのテストソリューションを展示すると発表した。

同社はWest Hallのブース4500で、AI技術を活用したSIL（Software-in-the-Loop）およびHIL（Hardware-in-the-Loop）ソリューションによる包括的な検証ポートフォリオを紹介する。

生成AIとエージェント型AIがSILテストをサポートし、CI/CDパイプラインによる自動検証を実現する。dSPACEはVisual Studio CodeおよびGitHub Copilotソリューションを展示し、SILテスト用のバーチャルECUを自動生成する技術を披露する。

SDV開発では従来に比べてより高速で短いサイクルでの開発と検証が求められている。これらの要件を満たすため、dSPACEはCESでCI/CTコンセプトデモを展示し、スケーラブルでクラウドネイティブな検証アプローチを紹介する。

デモに含まれるGitLabパイプラインは高度に自動化されており、dSPACEのSILテストソフトウェアVEOSやHILテストプラットフォームSCALEXIOと統合されている。これにより開発サイクル全体にわたる継続的なテストが可能となる。

dSPACEが発表するHILファーム管理デモは、これらのパイプラインを高い信頼性で実行し、特にHIL分野でのテスト効率を向上させるよう設計されている。HILシステムの可用性と利用率、潜在的なシステムエラーが可視化され、システムのダウンタイムを削減し、既存のテストリソースの利用を最適化する。

開発プロセス全体にわたり、SILとHILの両方のコンテキストにおいて効率的かつコスト最適化された検証を実現するため、ソフトウェアツール、モデル、テスト資産をすべての検証フェーズにシームレスに統合する必要がある。

CESでは、dSPACEがバッテリ充電およびバッテリ管理システム向けのテストソリューションを使用して、同じテストケース、シミュレーションモデル、バスおよびネットワーク構成、ユーザインターフェースを両方の方法で再利用することで、エンドツーエンドのSIL/HIL検証においてテスト効率を向上できることを実証する。

開発者にとっては、大幅な効率化、開発の加速、ソフトウェア品質の向上というメリットがある。

新製品として、dSPACEはレーダーセンサの機能テスト用の新しいソリューション「DARTS ARROW」を披露する。DARTS ARROWは、レーダーベースの運転支援システムの出荷検査（EOLテスト）や定期点検（PTIテスト）に使用するために開発された。

緊急ブレーキ、走行車線逸脱警告、車間距離制御アシストなど、安全関連の運転支援システムを検証するのに最適な、ロバストでコスト効率の高いシステムである。規定された条件下でトラフィックシナリオをリアルにシミュレートすることにより、センサの誤動作を検出し、安全性の高いアシスト機能のライフサイクル全体にわたる信頼性を保証する。

dSPACEは、車両開発向けのスケーラブルなサイバーセキュリティテストフレームワーク「HydraVision」を紹介する。探求的アプローチと拡張可能なテストケーステンプレートによって、HydraVisionはサイバーセキュリティテストを開発プロセスに効率的に統合することができる。

これにより、潜在的な弱点を早期に特定、評価して、軽減することができる。このようにしてdSPACEは、自動車業界における安全要件の高まりに持続的に対応できるよう、メーカーとサプライヤを支えている。

新しい「SCALEXIO Essential」システムは、HILテスト用のスケーラブルなリアルタイムプラットフォームdSPACE SCALEXIOを拡張したものである。このシステムは、自動車、農業機械、建設機械産業におけるメカトロニクスアプリケーションを中心に、従来のエッジECUの開発と検証用に設計されており、HILポートフォリオを補完するものだ。

SCALEXIO Essentialには、完全ソフトウェアパッケージが付属している。つまり、費用対効果の高いシステムをすぐに使用することができる。

dSPACEは、1月6日から9日までラスベガスコンベンションセンターで開催されるCES 2026のWest Hallブース4500で、そのソリューションを紹介する。

《森脇稔》

