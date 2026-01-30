ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～』

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～』
  • 【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～』
視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



＜講師＞
PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション ディレクター
SDVイニシアチブリード 渡邉 伸一郎 氏

PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション シニアマネージャー
SDVイニシアチブサブリード 糸田 周平 氏

自動車の価値がハードからソフトへと移行する中、Software-Defined Vehicle（SDV）が注目を集めています。また自動運転の進化、つまりドライバーの運転からの解放が進むにつれ、単なる移動価値から空間価値やドライバーの移動に伴わないモビリティの利活用も進むことが考えられており、SDVによる価値の進化がさらに注目されています。
本セミナーでは、SDVの基本概念から、SDVを取り巻く環境や市場動向、PwCが定義するSDVの段階や主要構成要素、自動運転ならびにAIがもたらす影響について概説します。また、SDVやAIによる自動運転の各国における消費者受容性調査結果についても解説します。加えて、SDVに関連する法規制や国際標準の動向（UN-R157、UN-R171、ISO34502、米国コネクテッドカー規制 等）、そしてSDV推進にあたっての課題とその取組の方向性まで、SDVを取り巻く最新の状況についても俯瞰的に解説します。

１．SDVを取り巻く環境
２．SDVとは何か
３．SDV要素の変化
４．自動運転ならびAIがもたらす影響
５．SDVならびに自動運転AIの受容性
６．SDVに関する法規および国際標準の動向
７．SDVにおける課題と取組の方向性
８．質疑応答

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー見逃し配信

PwCコンサルティング

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES