4/22申込締切【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.3 中国EV×AIが進む世界自動車産業の構図～SDVシフトでトヨタ、ホンダの勝ち筋はどこにあるのか～

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講師：ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト 中西孝樹 氏

中国市場の最強EVメーカー群と彼らを支える強力な電動化・知能化のエコシステムの台頭が著しい。それは、中国のデジタル国家戦略と有機的に結合している。SDV化、AI進化など、グローバルにおける自動車産業の競争構図が変化する中で、日本メーカーは勝ち筋を描くことができるのか。分断が進む産業覇権を視野に、今後の世界の自動車産業の構図を論考し、トヨタ・ホンダの勝ち筋を検証する。

1. 知能化を巡る戦いの構図

2. 中国最強EVメーカーの競争力

3. 日本OEMの対中国戦略

4. トヨタ・ホンダの勝ち筋～SDVバリューチェーン戦略

5. SDVシフトに伴うモノづくりの進化

6. 質疑応答

インタビュー

プロフィール

中西孝樹 氏

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト

1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ代表アナリスト。国内外のアナリストランキングで６年連続第１位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）「トヨタのEV戦争」（講談社）「トヨタ対中国EV」（日経新聞出版社）がある。



主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

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