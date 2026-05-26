ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AIで特許・材料探索を支援、Patsnapが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

AIで特許・材料探索を支援
  • AIで特許・材料探索を支援

特許・研究開発向けAIプラットフォームを手がけるPatsnapは、5月27日（水）から29日（金）にかけてパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

リアル会場への出展に加え、オンライン展示会にも参加しており、オンライン展示会サイトはすでに公開中だ。オンライン展示会では、出展者を「見学リスト」に追加したり、マップ上でブース位置を確認したりすることができる。出展者セミナーのオンライン視聴も可能で、現地参加が難しい来場者にも対応している。

展示ブース「N71」では、自動車開発を支援するAIエージェント「パットスナップ ユーレカ」と、新規性調査から競合分析まで対応するグローバル特許検索・分析AIアプリケーション「アナリティクス」を紹介する。

「アナリティクス」は、特許の発見・リスク管理・ホワイトスペース探索を支援するツールだ。事前にブース面談を予約した来場者には、「パットスナップ ユーレカ」の無料トライアルが提供される。

5月28日（木）13:40から14:10にかけて開催されるセミナーでは、「手戻りなき最速の開発サイクルへ：パットスナップ AIが導く次世代車向け材料探索とレアアース・リーン戦略」をテーマに講演が行われる。

セミナーでは、脱レアアース開発における技術ルート選定の重要性、開発現場での手戻りの実態と汎用AIでは届かない情報ギャップ、そしてパットスナップによる解決アプローチと実機デモの3点が紹介される。

AIエージェント「ユーレカ」を活用した「攻め（ルート発掘）と守り（リスク予知）の二段構え」が実演される予定だ。現地参加が難しい場合はウェビナーへの申し込みも受け付けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews