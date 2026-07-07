【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について

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＜ゲスト講師＞

日産自動車株式会社 取締役 執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO）赤石永一 氏

＜モデレーター＞

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト 中西孝樹 氏

本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

【Season4】第4回のゲストは、日産自動車株式会社 取締役 執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO） 赤石永一 氏

「日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について」をテーマに講演いただきます。

日産の技術イノベーションの中核にあるのが、AIディファインドビークル（AIDV）による知能化と、それを支える日産独自の電動化へのアプローチです。

本セミナーでは、AIDVがAIドライブ技術とAIパートナー技術を組み合わせることで、移動そのものを進化させ、移動の時間をより価値の高い体験へと変えていくこと、また、それらを実現する上で重要な役割を果たす電動化について、日産独自のe-POWERをはじめとした取り組みについてお話します。