ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について
  • 【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について
視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



＜ゲスト講師＞
日産自動車株式会社 取締役 執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO）赤石永一 氏

＜モデレーター＞
ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト 中西孝樹 氏

本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

【Season4】第4回のゲストは、日産自動車株式会社 取締役 執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO） 赤石永一 氏

「日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について」をテーマに講演いただきます。

日産の技術イノベーションの中核にあるのが、AIディファインドビークル（AIDV）による知能化と、それを支える日産独自の電動化へのアプローチです。
本セミナーでは、AIDVがAIドライブ技術とAIパートナー技術を組み合わせることで、移動そのものを進化させ、移動の時間をより価値の高い体験へと変えていくこと、また、それらを実現する上で重要な役割を果たす電動化について、日産独自のe-POWERをはじめとした取り組みについてお話します。

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー見逃し配信

日産自動車

中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイト

人工知能（AI）

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews