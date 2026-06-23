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7/23申込締切 欧・米・中・日・印における充電インフラ最新トレンド2026

7/23申込締切 欧・米・中・日・印における充電インフラ最新トレンド2026
  • 7/23申込締切 欧・米・中・日・印における充電インフラ最新トレンド2026

株式会社イードは、「欧・米・中・日・印における充電インフラ最新トレンド2026」を2026年7月27日（月）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年7月27日（月）10:45～12:00
申込締切：2026年7月23日（木）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜講師＞
株式会社富士経済 モビリティ・ソリューション事業部 第一部 山田賢司 氏

EV新車販売台数の拡大ペースが踊り場に差し掛かりつつある中で、公共用充電インフラの整備において世界で先行する欧米中のそれぞれの国情・環境に基づく整備推進方向性の最新トレンドと、大出力DC充電はCCS Combo 2、AC充電はType 2へとようやく標準化され、今後の整備促進が期待されるインド、EV新車販売台数の停滞を横目に、国家補助金を活用した公共用急速・普通両充電器の整備が進むものの、整備拡大阻害要因ともなり得るネガティブ要因も表出している日本の4カ国・1地域における充電インフラ整備事情の最新トレンドを、それを活用する車両側のEV新車販売およびストック台数実態と交えて紹介する。

１．中国、米国、欧州主要国の公共用充電環境の最新トレンドと今後の方向性
２．インドの公共用充電環境の最新トレンドと今後の方向性
３．日本の公共用充電環境の最新トレンドと今後の方向性
４．質疑応答


インタビュー

※準備中

プロフィール

1995年富士経済入社。駐車場、機械式駐車装置業界の調査を主に担当。
2010年以降、電動車の市場形成・普及拡大に伴い、電動車に紐づくインフラ側のリサーチに従事。
2015年より充電インフラを専門領域としてリサーチ活動を展開。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。
・プレミアム／法人会員向けサービスの「見逃し配信」はございません。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

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