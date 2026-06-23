7/23申込締切 欧・米・中・日・印における充電インフラ最新トレンド2026

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＜講師＞

株式会社富士経済 モビリティ・ソリューション事業部 第一部 山田賢司 氏

EV新車販売台数の拡大ペースが踊り場に差し掛かりつつある中で、公共用充電インフラの整備において世界で先行する欧米中のそれぞれの国情・環境に基づく整備推進方向性の最新トレンドと、大出力DC充電はCCS Combo 2、AC充電はType 2へとようやく標準化され、今後の整備促進が期待されるインド、EV新車販売台数の停滞を横目に、国家補助金を活用した公共用急速・普通両充電器の整備が進むものの、整備拡大阻害要因ともなり得るネガティブ要因も表出している日本の4カ国・1地域における充電インフラ整備事情の最新トレンドを、それを活用する車両側のEV新車販売およびストック台数実態と交えて紹介する。

１．中国、米国、欧州主要国の公共用充電環境の最新トレンドと今後の方向性

２．インドの公共用充電環境の最新トレンドと今後の方向性

３．日本の公共用充電環境の最新トレンドと今後の方向性

４．質疑応答



インタビュー

プロフィール

1995年富士経済入社。駐車場、機械式駐車装置業界の調査を主に担当。

2010年以降、電動車の市場形成・普及拡大に伴い、電動車に紐づくインフラ側のリサーチに従事。

2015年より充電インフラを専門領域としてリサーチ活動を展開。

主催：株式会社イード

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